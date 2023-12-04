率先感受熾熱氣氛！必逛3大日本聖誕市集

要感受聖誕節的節日氣氛，逛聖誕市集似乎是最佳方式！據講聖誕市集源於1393年德國法蘭克福，今時今日已成了流行全球的節慶活動。其中日本多個人氣景點已率先有聖誕市集開檔，位於神奈川縣橫濱市的橫濱紅磚倉庫即日至12月25日正舉行「Christmas Market in橫濱紅磚倉庫」，除了有散發節日浪漫的燈飾及布置外，更帶來包含食品攤位、美食車和商品攤檔等約50家商店。另外東京六本木Hills及神戶布引香草園亦有特色聖誕市集登場，保證感受到普天同慶的熾熱氛圍！

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橫濱：歷史建築 甚具規模

由歷史建築改建而成的遊憩景點橫濱紅磚倉庫，本身融入了德國建築風，如此環境下舉行聖誕市集零舍有Feel。今年已踏入第14屆的「Christmas Market in橫濱紅磚倉庫」賣點相當多，場內有以星為靈感的燈飾、標誌性的10米高真杉樹、長約50米的彩燈屋頂，及從德國輸入的公仔擺設，氣氛一流。不過更令人興奮的是，場內有約50間小屋攤檔，提供各式各樣聖誕雜貨，焦點有逾百年歷史的雪花球品牌Perzy的數百種出品、及由奧地利薩爾茨堡工匠炮製的香草裝飾品。另外，有16間供應德國料理的店舖，例如有將意大利麵與濃郁芝士結合、並撒上烤洋葱的德國南部特色菜餚Spätzle，連麵包碗一起吃的熱騰騰燉牛舌，以及用新鮮水果、香料和蜂蜜製成的正宗香料酒！如果怕聖誕市集場內太擠擁，場內今年破天荒推出5幢供預訂的私人房間Premium Lounge，內裏有相關布置兼暖笠笠，更可享用場內餐廳提供的烤雞料理。入場費¥500（約HK$26）。

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東京：名店雜貨 迷人燈飾

被譽為東京歷史最悠久聖誕市集的六本木Hills Christmas Market，即日起至12月25日正在六本木Hills大屋根Plaza登場。活動今年已踏入第17屆，特色是將被喻為世界最大的德國斯圖加特聖誕市集呈現出來，主打10間店舖，其中5間為雜貨店，包括常年銷售傳統德國聖誕雜貨而聞名的Kathe Wohlfahrt，總共銷售1,500件原創商品，例如香氣玩偶Smoky、裝扮成莫扎特的泰迪熊、手工製作的玻璃製品，還有雪花球、木製裝飾、降臨節日曆等，部分更係期間限定的罕見物品。現場當然少不了香噴噴的德國美食，例如德國香腸、黑啤酒燉牛肉、熱狗、炸蘑菇等，以及香料酒和熱朱古力等熱飲。與此同時亦別錯過六本木Hills的漂亮燈飾，全長400米的欅坂通掛起約80萬顆象徵Snow＆Blue的藍白色LED燈，今年更在66 Plaza舉行以繽紛花束為主題的燈飾表演Luminous Bouquet，就連Mouri Garden亦亮起一片紫藍色的燈飾，十分迷人。

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神戶：夜景相伴 巨樹閃耀

能夠一眺神戶港夜景、被譽為日本最大規模香草園之一的神戶布引香草園，即日起至12月25日正上演神戶Christmas Market 2023。花園位於海拔400米，從神戶市區只要搭纜車約10分鐘即達。相比起往年，今年市集的攤位面積增加了15%，出售正宗的德國聖誕商品，包括薰香小木人、胡桃夹子公仔、布谷鳥鐘等各種德國工藝品，還有聖誕裝飾品、錫製品、降臨節日曆等。香草園的原創產品亦有發售，例如花草茶、香薰噴霧、花草餅乾等。即場吃的美食和飲品亦琳琅滿目，包括寒冷天氣不可缺少的香料酒及熱朱古力，還有德國聖誕蛋糕Stollen、聖誕雞肉拼盤、燉牛肉等，就算在戶外都感到暖烘烘。至於場內的打卡位，必定是以1,600個燈泡裝飾、高25米的聖誕樹，金光閃閃，為山上帶來暖意。而高度約6米的「聖誕塔」則矗立在觀景位，與神戶市夜景組成一幅美麗圖畫。此外還有添上燈飾的玻璃溫室、直徑3米的聖誕花環等，環境美輪美奐。