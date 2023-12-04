漫威主席宣布「鐵甲奇俠」羅拔唐尼不會回歸

對於漫威（Marvel）超級英雄電影來說，今年絕對是「最黑暗的一年」，今年推出的幾部電影票房成績強差人意，「票房金漆招牌」被打爛！早前有傳漫威希望「召喚」多位大受歡迎的元祖超英角色如「鐵甲奇俠」、「黑寡婦」以及「美國隊長」歸隊在未來的MCU電影中出現，企圖挽回劣勢。不過漫威「一哥」Kevin Feige日前受訪時否認表明「鐵甲奇俠」不會再在MCU電影中出現！

他說：「我們將保留那個時刻，不再觸及那一刻。為了實現這一目標，我們付出了很多年的努力，我們永遠不想以任何方式神奇地撤銷它。」而執導過多部MCU電影的導演祖羅素（Joe Russo）亦證實飾演「鐵甲奇俠」的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）不會再演：「在拍攝的最後一天，我們已經含淚告別了。每個人都在情感上繼續前進。我們向他（羅拔唐尼）保證這將是我們最後一次讓他演出。」而Kevin Feige於訪問中亦爆初時電影公司的負責人並不願意選羅拔演出，因為他的黑暗過去，但當他們看到他的試鏡時，他們就知道找到了合適的人選。

羅拔唐尼落實不會回歸MCU，另方面上月上映的漫威新作《Marvel隊長2》（The Marvels）正式成為漫威史上最低票房電影，影片上映4周冇起色，北美累積票房僅得8,000萬美元（約6.24億港元），而全球僅收1.97億美元（約15億港元），漫威昨日發聲明表示即日起停止公布該片全球票房數字。最近，迪士尼的行政總裁Bob Iger受訪時暗示影片票房表現不佳是公司監管缺失，並對MCU後續項目的未來表示關注。