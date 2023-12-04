黃浩然嘆Omakase慶祝結婚18周年　盼再煩老婆50年

藝人黃浩然與太太Kaka於2005年拉埋天窗，育有兩子Kayden和Ransley，他在社交平台分享了一家人的合照，慶祝結婚18周年，當中更有當年的結婚照片，相當溫馨。

黃浩然與太太吃日本Omakase慶祝，二人未有撇下兒子，一家中開開心心慶祝結婚18周年。黃浩然感性表示：「不經不覺間我們已一起走了18年，謝謝你令我變得更好，謝謝你包容我的一切一切，謝謝你對我們家庭的犧牲和付出，感恩你能陪我走過人生高高低低，人生的每一段路！未來的日子，希望我們能夠繼續健康，快樂，幸福無憂的走下去，希望你致小比我煩多你50年！Happy 18th Anniversary！」黃太甜蜜回應：「老公B Love you 3000 and more。」

另外，Kaka再發文表示：「感謝你，再次來到我身邊，我相信，我們經歷了不只一次的相遇。老實說婚姻是一份很難的功課，要用年月日的努力，才會明白婚姻原來是甚麼！？沒有人可以一開始便感到完美…。但一起走着走着，就會慢慢學會體會、包容和解鎖…等等，我相信這樣走着，就會有更多美好的回憶。感恩有你和我一起走過！期待牽着手繼續去摸索不同的人生道路！Love」。她向老公發表愛的宣言，亦有加上兩個兒子相片，表示「簡單就好」。