陳家樂結婚半周年送白菊花　連詩雅爆Seed：你拜山呀？

藝人陳家樂和太太連詩雅（Shiga）聲演的生活日常短片—「揀乜都死」系列，繼「半夜洗衫煩惱」及「男人放狗」後，最新上架的是「當身邊兄弟係豬隊友」，兩位豬隊友分別是於電影《不日成婚2》中飾演家樂的好兄弟朱柏康（朱康）及岑珈其，笑料十足。

短片分為上下兩集，Shiga問正在打機的家樂準備好明天結婚半周年紀念日沒有，家樂表現得若無其事，更胸有成竹表示自己已一早準備好；鏡頭一轉，家樂跑入廁所找兄弟求救，他先找朱康，朱康一口答應，家樂鬆一口氣走出廁所時，Shiga便拿着電話播放朱康的voice message：「個衰仔又係衰嘅，有乜理由咁重要嘅嘢唔記得先得㗎，唔記得都唔緊要，仲要搵兄弟嚟幫手，自己又唔搞，不過唔緊要呀阿嫂！你鍾意食乜嘢呀？我可以幫你book位呀……」完美踢爆家樂，Shiga怒氣沖沖叫道：「陳家樂！」嚇到面青的家樂表示又肚痛，乘機返回廁所諗計。

下集家樂找了珈其幫拖，珈其醒目表示交給他安排：「都係燭光晚餐，有花有酒有肉有蠟燭啦，係嘛？得啦，即刻幫你搞！」聽到珈其的詳細安排，家樂又鬆一口氣。結婚半周年紀念日當日，家樂西裝骨骨開門收外賣，返到屋內打開外賣時，包括有白色菊花、拜神雞及燒肉、燒酒、拜神的紅色蠟燭、拜神生果及果盤，Shiga見到馬上扯火：「陳家樂！我未死喎！你拜山呀！」更將整束菊花擲向家樂。最後家樂無奈表示：「其實揀咩吖，兩個隊友都係豬嚟㗎啦！」