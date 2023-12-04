馬國明為鄭嘉穎「蹝時間論」解話　佘詩曼：好搞笑

視后佘詩曼、馬國明、何依婷及高海寧等今日（4日）現身鑽石山，為無綫熱播劇《新聞女王》宣傳。即將成為人夫的馬明坦言婚禮仍很多瑣碎事情要處理，因此之後只能盡量抽空出席宣傳，對婚期依舊口密的他，表示賓客或其他細節要等老婆湯洛雯公布，只表示稍後將會消失8至10日：「套劇大結局嗰日一定會出現。（到時已經轉換身份？）可以咁講。」

談到好友鄭嘉穎早前出席活動時，除表明不會參加馬明的婚禮，又指參加「鐵馬家族」聚會「嘥時間」，馬明對此表示理解：「佢有3個小朋友，我哋喺外地搞，走開幾日好困難，佢到唔到都冇嘢，完全體諒，同埋我哋唔係請好多人，大概60人。」他透露嘉穎一早已通知他不能參加，笑指若自己在香港搞婚禮，對方不到就是「另一件事」，問他可會感失望？他直言不會：「熟朋友先唔會失望，大家咁熟，係要取捨，人哋有小朋友要湊，如果你問我，我都係屋企人擺先，呢個係合情合理。」他指自嘉穎有小朋友後也很少出席「鐵馬」聚會，但大家也會明白，相信自己將來若有了小朋友同樣會減少出席飯局：「其實林子善生咗女都少咗出嚟，我唔明點解唔傳佢同我哋不和。（幾耐冇見過嘉穎？）冇計，但最近幾次食飯佢真係冇嚟，但我哋又冇乜所謂，其實熟朋友先至係咁，得閒咪嚟，唔得閒咪唔嚟，我哋好Casual。（人唔到禮到？）唔好講到咁Detail，錢銀嘅嘢唔好講，（講心定講金？）咁多年兄弟緊係講心！」他亦承認大家有家室後聚會的確減少：「呢個係事實，我覺得係好合理。」他希望大家不要誤會嘉穎，只因為大家不夠了解嘉穎才經常誤會他的說話：「我哋同佢熟就會明白佢嘅意思，唔熟佢嘅就會覺得佢好寸，我都睇過一句佢話『嘥時間』，有人覺得好負面，但真正朋友係覺得，你有時間嘥就嚟搵我，呢個先係真正嘅朋友，你依家冇時間嘥唔緊要，有時間你咪嚟搵我囉，我自己有時都係咁，好朋友係咁，嚟到就嚟嚟唔到就算。」

談到事件發酵到連佘詩曼也受牽連，指嘉穎因不滿馬明跟對方合作，他直言不會，因自己數年前也跟過佘詩曼合作，若對方不滿的話應早就不滿：「有劇上有新聞係好事，但也希望大家知道嘉穎其實係個大細路。」問對方有否傳授生仔秘笈？他笑言不用教：「我同我老婆都係順其自然，有咪有，冇咪冇。」

同樣快將結婚的何依婷，昨日為好友蔡嘉欣婚禮擔任姊妹順道取經，她坦言自己少參與婚禮，笑言完成後即作反省：「原來好忙好多嘢諗，人嘅安排邊個負責啲乜，好複雜。」她指最重要是時間管理，要再檢討一下自己的婚禮安排，又指由於場面太過感動，自己整天也忍住眼淚，但到婚宴上播放婚禮影片時便忍不住哭崩，笑言自己婚禮時一定要忍住，免得面上化妝溶掉。問到她婚禮日期？她依舊保持神秘，只透露趕得及回港倒數：「只係同劇組攞咗幾日假，都想留多啲時間喺香港，因為劇出咗街反應熱烈，的確係多咗嘢做嘅。」她表示暫未計劃度蜜月，但1月會和老公跟一大班好友到北海道滑雪，作為新手的她非常期待：「因為我啲朋友滑雪好叻，為咗唔好畀人拋棄喺山頭，呢半年我不停秘密練兵。（老公會掉低你？）上年同佢去滑雪我同佢嘅程度係天同地，佢好好呀！我一跌低佢就停低問我點，我就話你唔好理我你走啦！我唔想阻佢享受滑雪，但佢死都唔肯走，佢話唔可以掉低你一個人，真係畀佢感動到。」她笑言婚後或會有所不同，到時再告知大家。

於台上分享拍攝點滴時透露因拍攝得太投入而膝傷的佘詩曼，表示於一場賊王槍戰場口中撞傷：「我攞住攝錄機半蹲半跪咁過馬路，要重複動作拍攝好多次，拍到冇力，啪一聲扭傷膝頭好痛，睇跌打話傷到韌帶，相信要跟進做治療。」問到若收視好會否向觀眾派福利答謝？她笑謂：「我都想收到福利，叫監製開拍續集啦。（你肯再返嚟拍？)劇本正，個個都搶住拍啦！」提到她被視為今年無綫頒獎禮視后大熱之選，阿佘說：「多謝大家支持，隨緣啦！」

另問到她被前緋聞男友扯進「鐵馬」家族不和事件，她驚訝說：「吓！佢哋唔係好Friend㗎咩？我唔信係事實。（覺得自己好無辜？)唔緊要啦，都唔係事實，好好笑，點解會扯到咁樣！」