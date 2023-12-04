社內親一親　同事變愛人

出嚟社會工作，同事同朋友都一樣咁重要，所以最好就係與同事打好關係。AV業界資深人士神仙乙就大表認同，仲話日本AV界嘅辦公室入面，所出現嘅男女同事關係就好似愛人一樣，隨時都會上演激戰！

飢渴女色狼

喺Materiall出品嘅《我們的白領末廣其實是個接吻高手》入面，新入職嘅白領俊介對女同事末廣純相當留意，因為呢個四眼妹又靚女又斯文，身材仲弗爆添！有一日，佢同末廣純嘅親近嘅既機會終於嚟喇！二人被派去貨倉點貨，當純妹細心盤點嘅時候，俊介一路望住佢翹起嘅屁股，後來被人發現！不過，純妹唔單止冇責怪佢，反而愈貼愈近，仲表演口技吹奏一曲添！之後，純妹對俊介愈來愈主動，趁晚上加班時捉住對方嚟個辦公室激戰。不過俊介後來至發現，純妹根本就係飢渴女色狼，公司所有男同事都被佢嗒過晒！

瞓身工作

於Moodyz推出嘅《從進公司第二天，我被要求穿着比堅尼》一片中，木村好乃美獲一間泳衣品牌公司聘請做辦公室女郎，第二日返工就被上司大讚又靚女又好身材，仲叫佢順便做埋模特兒添！好乃美雖然有少少怕醜，但係最後都應承，換上比堅尼畀大家品評一番，班高層見到佢鮮嫩嘅肉體，即刻情不自禁手口並用咁招呼阿妹，而好乃美為咗份工只好作出配合，甚至願意同對方上床。自此之後，佢經常都被安排做泳衣示範，而同事們亦順便同阿妹上演連場激戰。

公司好福利

片廠ALEDDIN炮製嘅《我不離開公司的原因》，講述中佬德叔一向都對公司好忠誠，但係自從新社長上任之後，就發現對方只顧尋歡作樂同溝女，完全唔理公司事務，因而心灰意冷想辭職，不過當請來新秘書三田櫻之後，佢就打消咗念頭！因為櫻妹係飢渴巨乳美人，唔單止瞓身服侍社長，亦唔介意同德叔鬼混，後來仲叫埋社長一齊玩3P添！公司咁好「福利」，德叔梗係打死都唔辭職啦！

簡評

與同事相處時間多，所以打好關係又可以互相幫助，做起事上嚟都順利啲，日子亦容易過啲，如果好似今日介紹畀大家嘅「社內親親系列」咁，關係好到可以上埋床就真係令人羨慕喇！喺3部作品當中，本仙最鍾意末廣純主演嘅《我們的白領末廣其實是個接吻高手》，原因係純妹嘅眼鏡OL造型斯文又養眼，喺演出中瘋狂運用蛇舌招呼男主角，更係盡顯功架，加上多幕辦公室鬼混場面夠晒激情，令作品精彩度滿分！