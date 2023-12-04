孖黎耀祥8度合作默契有加　胡定欣呻：忙到瘦

視帝黎耀祥與視后胡定欣、蕭正楠、陳曉華、莊思明等演的無綫新劇《巾幗梟雄之懸崖》正於橫店拍攝，日前獲高層曾勵珍及製作部總監徐正康現身探班打氣，前者更自掏腰包請食飯，黎耀祥於拍攝期間亦有萬歲請大家「喝飲料」，眾人更寫上：「英俊瀟灑、器宇軒昂、玉樹臨風、全組最愛的祥哥又…又…又…又…又…又…請大家喝飲料！」的水牌前合照，氣氛熱鬧。

黎耀祥透露是次拍攝行程十分緊密，幾乎日日開工：「冇乜時間叉電，有段時間係A、B組咁拍攝，拍完A組就過B組，有時早咗少少收工就出去食飯。」提到與定欣第八度合作，他說：「佢都算係我喺TVB合作最多嘅女演員，所以今次合作都好有默契，大家都會一齊食個飯，工作上有啲咩都會交流吓。」至於拍攝難忘事，他表示今次跟內地工作人員合作，帶給他很多新衝擊，加上橫台地方大，連帶拍攝的場景亦變得豐富，監製亦專登為劇組安排少油、少鹽、少糖的飯盒。

而定欣受訪時亦坦言日日開工，她說：「呢套劇通告好多好密，真係好少機會出去食飯，珍姐同徐生嚟咗大家可以早啲收工，大家一齊食個飯放鬆吓，如果唔係真係冇乜機會。」更指開工頭一個月特別忙碌：「我嘅銀行主景要連開十幾日，之後亦都有唔同嘅景連開幾日，第一個月真係好辛苦，冇乜點休息過，內地有說法叫頂天立地，即係頭場去到尾場都係你！所以今次帶嚟嘅運動衫都冇郁過，反而一有時間盡量瞓番多啲叉電。」

定欣指今次角色對體力、精神消耗比較大，拍攝期間消瘦不少，她說：「今次唔使做運動都消瘦咗，啲衫褲都鬆咗，係真係開住工瘦！本身都少食澱粉質，但拍呢套劇消耗比較大，所以都一定要食飯，但係消耗實在太大，食完飯之後，拍完一、兩場就已經開始肚餓！」至於今次再與黎耀祥合作，定欣坦言：「同祥哥合作咗好多次，對上一次係《公公出宮》，都隔咗一段時間，每次同佢合作都係一個學習機會，好似再上堂咁。今次嘅角色同以往好唔同，要應付好多大場面同長對白，祥哥係一個好好嘅Model，畀我去好好學習。」