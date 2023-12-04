甄子丹女兒甄濟如唱出追夢者心聲　新歌MV大騷8級鋼琴功力

「宇宙最強」甄子丹女兒甄濟如(Jasmine)今年正式加入樂壇，繼推出《idk》及《tbh》兩首歌曲後，今日則推出她首支全中文單曲《慣性倔強》，以歌聲唱出夢想與現實之間的取捨，Jasmine透露歌詞中彷彿就穿了其心聲，她分享道：「副歌有一段：輕描淡寫的帶過害怕 / 偽裝堅強 / 聰明的傻瓜。出道之前，我從沒給任何人聽過我自己寫的歌，所以一直就很擔心，出道後大家第一次聽我寫的歌，非常緊張，但在大家面前就假裝很自信，所以這兩句歌詞很打動我。」

Jasmine從不自覺是個倔強的人，但音樂路上卻有一份執著，她說：「我對其他東西，例如衣服、吃的，或者對朋友都很隨意，但對自己的音樂卻是慣性倔強，我總會有自己的看法與想法，所以製作歌曲時，我總希望能用自己的方式去把它完成。」更分享首度演出時經歷，指當時於新加坡新歌發布會上獻唱，出場前緊張得不停喝水:「我從小就非常喜歡表演，所以一想到快要公開演出了就很感動，然後我就有眼淚了，可是我努力忍住了，不讓眼淚出來。然後走到台上，我就假裝沒有事，很堅強的，之後也慢慢放輕鬆去唱，不過內心一直都很澎湃。其實每次表演我都非常緊張，但父母阿姨都說我看起來不緊張，其實我心裡卻是緊張到不得了，這可算是我在親友面前的小倔強吧！」

而Jasmine更為了拍攝MV，無懼酷熱天氣走進湖中取景，這讓她經歷了很多的第一次，她說：「拍攝是夏天，天氣很熱，我們一直在太陽下面拍，我還要穿上一件很厚的藍色毛衣，一直在出汗，但我還要進情緒，表現出慣性倔強的狀態，一點都不熱呢！但因為天氣很熱已經在出汗，我還穿了皮鞋跟襪子，腳都已經黏黏的，但其中一幕卻要我慢慢的、輕鬆的走進水裡。很多人或者覺得湖水有點混濁，但那裡風景很漂亮，進入水之後，因為水挺涼的是挺舒服的，我還想整個人走進水裡的，但導演卻在這時候叫停，說夠了可以出來了。」她更透露MV中的小女孩角色乃其表妹。

Jasmine亦有於MV大騷琴技，但她卻謙虛說：「5歲開始學鋼琴，已經拿到八級，我從來不說，是因為弟弟才是鋼琴專家，拍MV期間我其實都只學了歌曲的其中一段，將來我練好了，應該可以自彈自唱，但現在或者叫弟弟幫忙，我一邊唱他一邊彈。我們從小就是他彈我唱，我自己的歌，就從來沒有試過，也許可以試一下，然後就變成了小型的家庭演出。」