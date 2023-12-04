ERROR出新歌賀成軍5周年　請嚟300粉絲拍MV

「宇宙天團」ERROR成軍五周年！為咗慶祝這個大喜日子，肥仔梁業、何啟華（Dee）、郭嘉駿（193）及吳保錡（Poki）與團隊花盡心思大搞慶祝活動外，亦灌錄了新歌《四五成群》，並邀請了300 Fans一同拍攝MV，場面墟冚！

新歌歌詞就寫盡ERROR四子之間最赤裸的兄弟情。MV方面，特別選址在充滿情懷的寶石戲院內拍攝，原來是阿Dee提出的：「唔知點解當時諗到喺寶石戲院，可能因為罕有，唯一仍在保育嘅戲院，所以趁我哋成軍5周年，仲有得拍就拍咗先。其實今年我哋拍咗部電影《陰目偵信》，一出擊就滿城話題，用返戲院做我哋今年嘅總結都唔係壞事，不過認真講，戲院象徵一個舞台，我哋想搵個舞台，又坐到觀眾，但又要有入場感覺，所以就揀咗戲院。」

MV中其中一幕是坐爆戲院，ERROR特地號召了300名Fans一齊參與拍攝，肥仔道：「搵埋Fans一齊拍呢個5周年MV，就有種與眾同樂嘅感覺。」阿Dee也坦白道：「5年前我哋Call唔爆一間戲院，依家幾間都應該可以，所以都要同大家講聲，I Love You Guys！」193亦道：「多謝你哋不離不棄，咁多選擇都選擇我哋。」肥仔也表示：「有你有我。」阿Dee也接着表示：「今日拍MV都辛苦大家。」但一說起拍攝，193就說：「因為Delay咗少少，要佢哋喺外面等咗個幾鐘。」怎料Poki爆料：「因為我有個朋友遲到囉。」至於誰遲到？經討論得到的總結是：「沒有人遲到呀！」

除了Fans加入拍攝，今次四子的造型也花了心思，在西裝上加入了大家在《全民造星》時的參賽號碼繡章，勾起很多辛酸又難忘的日子，但估不到這些號碼都是神預言！Poki道：「睇返原來唔係好意頭，58即係唔發，同我依家經濟狀況一樣，發唔到。」阿Dee亦說：「呢個Number就係當年公司對我哋嘅期望，咪就係又七又死囉！」

肥仔的「Number」就預言了他們的歌曲名字，他說：「我45咪就係今次首歌囉！」至於193的「26號」，Poki迅即聯想到大叫道：「咪二打六囉！」看着各人的參賽號碼，193得出了結論：「照咁睇，公司對肥仔喺Day 1嘅加入已經有安排，你同Dee兩個Eye Catching Idol有特別待遇㗎！」Poki也和應道：「我哋喺後面幫你哋做Dancer咋！」肥仔不甘示弱，反擊道：「你諗吓你當年跳成點先啦！」Poki與193都自信滿滿的表示： 「我跳得好好，到依家都覺得自己跳得好好，冇問題！」但阿Dee認真表示：「其實Eye Catching Idol係我自己努力返嚟。」Poki即大爆：「都係嘅，佢當年只係着條Legging出嚟，好鬼Eye Catching。」不過193很感恩，這5年裏Dee作出了重大改變道：「5周年最大改變就係阿De着Legging會着返條褲喺面。」

瘋狂的說話講好多，但四子其實都有些心底話，想趁5周年分享一下：

肥仔：「5周年，兄弟們，食屎啦！因為屎都食過先係真兄弟，我哋4個曾經一齊共過患難，乜嘢屎都一齊食過，經歷過咁多嘢，咁先係最真嘅兄弟，喺我心入面係不能沒有你哋。」

阿Dee：「都冇咩想同兄弟講，都有排對，反而想同Fans講，但只代表個人立場。大家都知我鍾意做戲，音樂上面冇乜野心要去追求，但每次見到你哋推到我哋入去一啲要投入嘅5強，都有種感動。我哋堅持就應該，因為做緊呢份工，但你哋都咁堅持，真係多謝你哋。」

193：「多謝一直嘅陪伴，我呢啲咁任性，成日搞事嘅人都會成日惹到麻煩畀佢哋，多謝佢哋嘅包容，咁快就五年，希望大家都有下個5年，就一定有嘅，因為我哋都簽咗好長嘅約，但係下一個5年就未必有下一個5年了。」

Poki：「未來5周年，大家都應該係一個叔叔嚟喇，希望大家注意身體健康，盡量跑多啲步，到時肥仔都變返瘦仔，DEE哥變大隻DEE，193就非常完美唔使改喇，搞掂！」