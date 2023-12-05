【是日通勝】

農曆十月廿三

癸卯年 癸亥月 丁酉日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上9時至11時

凶時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午5時至7時

宜：祭祀、掃舍

忌：理髮、伐木

幸運方向：坐南向北

幸運數字：10、23、47

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：財運稍遜，做人勿太自私，應多為人設想。

金牛座：謀事需要顧及大局，不可太着眼個人利益。

雙子座：脾氣差有損身心健康，勿被負面情緒騎劫。

巨蟹座：愛情運差勁，懂得珍惜你的人，才值得愛。

獅子座：忍讓要有個限度，有些做人原則需要堅持！

處女座：做任何決定都要三思，才可避開破財危機。

天秤座：運氣佳，但最好保持低調，切忌得意忘形。

天蠍座：謀事阻力大，回報遜於預期，無奈又無助。

人馬座：各方面運勢都很好，可望迎來愉快的一天。

山羊座：得到幸運之神關照，毋須為錢銀問題操心。

水瓶座：珍惜眼前一切，笑多一點點，運氣不會差。

雙魚座：只要言行對得住良心，遇上瘟神也不用怕！

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）龍 桃花旺

（跌）兔 多阻滯

鼠：單身者艷福不淺，有機會被異性追求。

牛：反應靈敏，工作高效，可獲上司賞識。

虎：人緣差，易說錯話，得罪人也不自知。

兔：是日沖煞，工作不順，負面情緒來襲。

龍：桃花旺，戀情開始萌芽，要好好把握。

蛇：精力充沛，信心十足，有利事業發展。

馬：有伴侶者易起衝突，難享受二人世界。

羊：貴人相助，做事穩紮穩打就有望成功。

猴：知人口面不知心，擇偶必須帶眼識人。

雞：人際關係欠佳，今天宜少說話多做事。

狗：財運低落，不宜投資，需控制購物欲。

豬：直覺敏銳，有利求財投資，容易獲利。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

龜殼

中國有所謂四大靈獸，便是龍、麒麟、鳯凰及龜，當中只有龜是實在存在的，而龍、鳯凰及麒麟只有其圖騰形象，可能是神話之獸，並非真實存在世上。

龜既為神獸，自然具有靈性，古人便以炙龜殼看其所裂之紋而斷吉凶，其炙龜殼的技術現已失傳，反而是學習占卜不可或缺的工具，原來龜殼確實有其獨特的板塊紋理，符合天地之數。

龜殼之背是圓拱形的，龜身是平直的，代表天圓地方之象；龜背中間有三大板塊稱之為天人地三才，在向頭方的代表上天，中間的代表人，向尾的代表地，即上天下地，人在中間。故不論天上、人間、地下的疑難，皆可占卜吉凶禍福。

在龜殼三才之下便有十塊板塊，代表十天干，即甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，在十塊板之下周邊的有二十四塊板塊，代表二十四節氣，即立春、雨水、驚蟄、春分、清明、穀雨、立夏……以至大寒而止。其身下正中有十二塊板塊組成，代表十二地支，即子丑寅卯辰巳午未申酉戍亥，其下周邊亦有二十四塊板塊，代表二十四山，即壬子癸、丑艮寅、甲卯乙、辰巽巳、丙午丁、未坤申、庚酉辛、戍乾亥也，故龜殼包含天文地理之數，實在神奇。