戲鬥張家輝勁淆底　陳偉霆鍾意被虐：唔搏等幾時？

男星陳偉霆（William）在新片《爆裂點》中與影帝張家輝激戰連場，更獲前輩家輝大讚有他年輕時的拚搏，William坦言當下「唔搏幾時搏」，亦享受在片場被虐的感覺，因為機會來到的時候會牢牢抓着，證明自己有付出。

William在電影中飾演一名臥底，聽命於張家輝飾演的執法人員，2人合力搗破犯罪組織，感情要好，唯一次查案期間，2人發生衝突和矛盾，引發雙方去到一個爆裂點。William大爆開工首天，面對家輝時表現淆底又頻頻NG，他要極力控制內心洶湧的情緒才能順利演出，並感謝家輝鼓勵他多加把勁：「我同自己講再震落去就演唔到，後尾導演收貨，我問家輝哥係咪滿意？佢答我：『你揸部車行緊30，起碼行70啦！』我袋咗落袋。」

提到在山洞一幕與壞人大激鬥時打到飛起，William稱開拍時已做足心理準備：「依家唔搏幾時搏呀？咁好嘅組合，唔知搏完仲有冇下一鋪，所以出盡全力去做。」問他可有被導演虐待？William即笑說：「希望佢虐待我多啲，我好鍾意呢種感覺，鍾意返到屋企周身骨痛，又有啲瘀，阿媽見到擔心，但你會話冇事，你就知自己付出咗。」家輝則大讚William有昔日自己年輕時的影子：「我睇佢咁搏命，有我早期嘅時候『死就死、嚟就嚟』好搏嗰啲，一定係你好鍾意同好珍惜先至咁拚搏去做。」

學習前輩的專注

家輝早年憑着跟《爆》片導演合作的電影《証人》和《激戰》先後兩奪香港電影金像獎影帝，問剛回歸香港影壇的William是否想跟家輝一樣獲獎？他即指自己說不上是「回歸香港影壇」，但機會在前，定然會「咬住不放」，更會學習家輝對演戲的專注，家輝即寄語他：「獎項方面你唔好諗喇，繼續做落去一定有你份，呢啲獎係要嚟鼓勵一啲好認真同好有誠意嘅演員，只要繼續做就一定得到。」

另外，家輝在片中遭梁洛施狂摑，他直言自從離開電視台後已甚少拍這類鏡頭，形容當下被摑到麻痹，甚麼反應都做不到：「好似大年初二放煙花咁，後尾畀佢摑到冇晒感覺，個人都躺平咗，拍正面時已經唔痛，麻醉藥生效咁。」

場地：英皇駿景酒店

張家輝

髮型：Evan Wong

化妝：Midco Chu

陳偉霆

髮型：Davy Yu@AdmiXHairStyling

化妝：Khaki yan

造型師： Charlie Chin, assisted by Loby Lee

服飾：Dsquared Leather jacket, Neil Barrett Cargo pants