收視女王︱古裝天選之人劉詩詩　孖李世榮霸氣回歸

適逢韓國「古裝女王」李世榮以Viu Original原創韓劇《烈女朴氏契約結婚傳》強勢回歸，陸劇「古裝美人」劉詩詩亦攜同新作《一念關山》霸氣歸來，劇集更於「黃Viu煲劇平台」上架，觀眾可緊貼進看。

由劉詩詩、劉宇寧主演的全新古裝劇《一念關山》講述安國朱衣衞前左使任如意（劉詩詩飾）在機緣巧合下成為梧國迎帝使小分隊成員，她和梧國六道堂堂主寧遠舟(劉宇寧飾)、風流浪子於十三(方逸倫飾)、公主楊盈(何藍逗飾)、聰敏少年元祿(陳宥維飾)等人一路披荊斬棘、並肩作戰，最後天下太平、草木長青的傳奇冒險故事。劉詩詩自2011年主演人氣神劇《步步驚心》後爆紅，從此穩守「古裝女神」寶座；繼2017年《醉玲瓏》後，劉詩詩暌違6年再有古裝新作登場，劇集首播後更成功創下內地平台「2023年開播首日熱度最高紀錄」，可見《一念關山》備受矚目，女神威力沒法擋！

早前劇組率先披露《一念關山》的幕後花絮，只見劉詩詩時而舞劍、時而起舞，讓網友不禁直誇她是「古裝天選之人」！說到「任如意」一角，劉詩詩坦言角色一改以往甜美:「她既是一匹孤狼、也是一把劍，她所受到的教育、身份和背景使她的個性有些孤冷鋒利，因此她在形體動作上會硬挺一些，以往的古裝站直就好，如意的話要隨時收緊(肌肉)核心！」