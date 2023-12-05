東方日報C2：黃翠如留白3年空降新劇掀惡鬥　王浩信擔正最愁跌Watt

藝人黃翠如足足3年沒有開拍劇集，據知她將於《黑色月光》飾演楊茜堯的妹妹，有不少對手戲。翠如坦言相當驚喜，又大讚劇本好，而且角色有挑戰。至於視帝王浩信會擔任此劇男主角，事隔11年後與楊茜堯再合作，他笑言難度最高的是跟對方一樣保持最佳狀態。

無綫視帝王浩信現時正在內地拍攝內地劇集《黃雀》，原來他拍攝此劇的同時，亦跟公司談好將接拍無綫重頭劇《黑色月光》。如同之前本報率先爆出，《黑》劇是由好戲之人楊茜堯相隔7年後重返娘家拍攝的回歸作，擔正女主角的她，會跟劇中演反叛角色的視后林夏薇鬥戲，觀眾都大為期待。浩信自去年拍完無綫劇集《狀王之王》後一直留在內地發展，拍了多套電影、電視劇及綜藝節目，如今為《黑》劇坐鎮男主角，為此劇再增添話題。

《黑》劇今日會在深圳舉行開鏡拜神儀式，但除了上述男、女主角外，其他劇中要角都保持神秘，沒有事先透露。本報收到獨家消息，已3年沒拍劇的黃翠如今次會在劇中擔演要角，楊茜堯劇中有三姊妹，除了現實中的家姐楊卓娜飾演姐姐外，之前一直賣關子未有公布的細妹角色，原來就是由黃翠如飾演。

上癮刨劇本

翠如上一部參演的電視劇已是2020年的《七公主》，拍完該劇後，無綫一直未有安排劇集給她，實在令人摸不着頭腦，不過當時她曾因私人理由在擔演劇集及節目宣傳「冇影」，之後又指因家人經歷健康問題，希望多花時間陪伴家人。雖然沒有拍劇，但翠如之前為無綫旅遊節目《膽粗粗．HERE WE GO》擔任監製及主持，節目口碑及收視相當理想，她昨日接受本報訪問時直認參演《黑》劇：「係呀！都有一段時間冇拍劇，所以監製搵我嘅時候都有啲Surprise，個角色聽落好有趣，係以前未演過嘅角色。」

至於浩信現時身在內地拍攝《黃雀》，他與楊茜堯曾於2012年的《名媛望族》合作，如今相隔11年再度重逢，他昨日受訪時說：「嗰陣對手戲唔多，正式嚟講今次係正式第一次合作，而薇薇我同佢上年都私下提過睇吓幾時可以合作，所以好期待，我哋算係第一次。」他指現時仍未拍完《黃》劇，而《黑》劇總監製鍾澍佳答應待他完成該劇後才埋班拍攝。

提到楊茜堯及薇薇的角色挑戰很大，浩信表示：「我覺得呢個劇本最正係啲角色冇分忠奸，做嘅任何行為都有佢嘅原因同因果，每集嘅細節好緊扣，啲劇本我係追住問佢哋攞，劇本張力好夠。我好榮幸可以同一班咁好嘅演員一齊拍一套咁好劇本嘅劇，配合埋佳導團隊，希望除咗香港外，亦可以成為更多唔同地方觀眾鍾意嘅劇集。」至於今次最大考驗，浩信坦言是保持最佳狀態：「兩位女主角Fit嘅程度係驚人，所以我都要努力。」提到仍在拍攝的《黃雀》同劇演員有秦嵐及呂曉霖等，他指今次跟秦嵐沒有對手戲，反而跟男主角郭京飛及呂曉霖就有很多交流：「佢哋都係內地好出色嘅演員，所以好開心，可以學習好多唔同嘅嘢，亦係一部非常有趣、高質嘅劇集。」

楊茜堯日日安撫囡囡

而復出拍劇的楊茜堯明日就正式開工投入拍攝工作，問到家有兩個小寶貝，是否已安頓好一切？她笑言已跟3歲的女兒小珍珠「備案」：「我安撫咗個女喇！日日都有Brief佢，佢知道媽咪要賺錢畀佢讀書，爸爸要賺錢畀佢買玩具，所以都接受到嘅。我聽日拜完神就正式開工，可以同浩信咁好嘅對手合作，我都好開心同期待！」

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