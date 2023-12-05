瑪姬慧眼識英雄　個唱有人氣歌手登場

由靚女主持人轉投歌手行列的瑪姬，其首個個唱將於本周六 （9號）假旺角麥花臣場館舉行，預備工作已進入如火如荼階段，她表示：「好在曾經參與過好多大型演出，幫我累積咗好多豐富嘅台上經驗，希望開騷時能夠享受屬於自己嘅舞台之餘，都可以令台下嘅觀眾睇到一個精彩嘅演唱會。」

瑪姬再宣布請得近期人氣至強，成功打入叱咤「我最喜愛的男歌手」最後5強的尹光擔任嘉賓，尹光說：「當初我喺尖沙咀某處認識瑪姬，喺我出場前聽到有個女生唱歌唱得很好聽，我立即望向台上，發現係瑪姬喺度唱歌，後尾我知道佢當日唔係以歌手身份出現，而係大會主持，原來佢唔單止做主持出色，唱歌又好聽，人又靚，所以值得大家支持。」

尹光又指瑪姬慧眼識英雄，早於一年前已邀請他擔任個唱嘉賓，而她亦曾擔任其個唱嘉賓，所以今次是還人情：「我今次做佢嘉賓就冇再欠佢啦。」瑪姬感激尹光仗義幫忙，感覺如收到一份大禮，她說：「我一年前邀請光哥時，他即時答應，非常有義氣，近期佢人氣爆燈，工作非常忙碌，我真係唔敢打擾佢，睇到光哥已升呢為『光B』 ，唔知有冇時間兌現承諾？但光哥真係非常好，係佢自己主動同我聯絡，睇吓咩時候綵排？咩時候去灌錄我哋嗰首合唱歌？我真係很感激光哥？光哥絕對係我一個很好嘅典範。」瑪姬續說她和尹光的合唱歌仍未完成錄音，希望能趕及個唱當晚表演。