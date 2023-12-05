和諧汽車香港第三間比亞迪陳列室（將軍澳）盛大開業

【特約報道】12月2日，和諧汽車（3836.HK）中國香港第三間比亞迪陳列室（將軍澳）盛大開業。這也是比亞迪首間進駐將軍澳區域的陳列室，位於高級住宅區。由於現貨在手，以將軍澳陳列室開業作為標誌，和諧汽車現有三間比亞迪陳列室，交車速度將提升至更高層次。

在開業活動現場，中國和諧汽車控股董事會主席馮長革先生、BYD (H.K.) CO., LTD乘用車運營總監張景榮先生、香港著名影視明星，摩根大通亞太高級顧問、前摩根大通中國CEO黃國濱先生、香港特別行政區選舉委員會委員宋嘉桓太平紳士與智絡充電有限公司行政總裁李永生先生為將軍澳陳列室開業剪綵，社會各界、媒體嘉賓以及新老客戶共濟一堂，共同見證這一重要時刻。

在開業儀式現場，張景榮先生祝賀合作夥伴和諧汽車在將軍澳開設的新陳列室正式投入服務。他表示，通過10年耕耘，比亞迪積極融入中國香港市場，目前在港銷售的三款新能源汽車受到很多香港消費者的喜愛，成為香港市民生活的一部分。未來，比亞迪將開設更多中國香港市場銷售和售後服務中心，為中國香港消費者提供更加卓越的產品和服務。

和諧新能源汽車（香港）比亞迪總經理Eddie Wong先生表示，將軍澳陳列室概念設計非常生活化，希望將一種休閒優雅的生活體驗融入汽車購買體驗。和諧汽車開設的三間比亞迪陳列室風格各有特點，是因為和諧汽車想創造優質的客戶體驗，也希望把比亞迪新能源汽車時尚風格帶給客戶。

和諧汽車開設全港首間高級住宅區比亞迪陳列室

比亞迪作為全球新能源領域的佼佼者，始終堅持「用技術創新滿足人們對美好生活的嚮往」的品牌使命，並在電子、汽車、新能源和軌道交通等領域展現出卓越實力。在新能源汽車領域，比亞迪具備從原材料到最終產品的全產業鏈核心技術，其產品備受全球消費者的喜愛。在2022年，比亞迪乘用車的銷量更是高達186.2萬輛，位列全球首位。

自2012年進軍中國香港市場以來，比亞迪始終致力於為香港消費者提供高品質、高性能、高安全性的汽車產品以及優質的服務。隨着更多比亞迪汽車展廳在香港開業，以及香港市場對新能源汽車需求的不斷增長，比亞迪有望進一步提升在香港市場的影響力，為廣大消費者提供更多優質、創新且環保的出行解決方案。

和諧汽車此次開設的比亞迪將軍澳陳列室位於唐俊街21號翩滙坊住宅區。這區住宅被海、天、山三景環抱，為市區內稀有的高級住宅。陳列室前方臨海，背靠豪華住宅區，是比亞迪全港首個在高級住宅區設立的陳列室，顯示出比亞迪期望更貼近香港市民悅享自然的城市生活理念。

翩滙坊內設有高端會所、泳池、健身室、兒童遊樂場、零售商店等設施。將軍澳陳列室是區域內首間汽車展廳，開業後也令社區配套更加成熟。

陳列室面積有5000平方呎，外牆為落地玻璃，內設休閒區，兼有不同風格的獨立會客室和工作間，整體風格新派休閒。開放的空間給人優雅恬靜、舒適愉悅的家庭氛圍。附近居民海邊散步路過陳列室，可以在這裡小休片刻，放鬆休息。

和諧汽車已於10月10日同步開設了比亞迪沙田陳列室及西貢陳列室。每間陳列室定位各有特色，沙田店偏重城市潮流概念，西貢店則主打休閒及外國風情，而將軍澳店選址鄰近海邊的住宅區，故偏向有居住質感的生活品味路線。

和諧汽車比亞迪將軍澳陳列室

地址：中國香港將軍澳唐俊街21號翩滙坊G層1B號舖

營業時間：11:00 - 21:00

電話：2663 0098