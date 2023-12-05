何晉樂曾愛得卑微　自爆慘遭前度嫌棄唾罵

挾《聲夢傳奇》入行的歌手何晉樂（Rock），早前推出新歌《深感榮幸》，這首歌是他期待了一年零四個月才推出的歌曲，歌詞講述自己過往的感情經歷，多次遭到嫌棄和唾罵，但如今他和圈外女友如膠似漆，感情十分穩定。

Rock的新歌以仙人掌貫穿整個MV，寓意感情就像仙人掌般有很多刺，雖然自己已習慣這種痛，但他依然想陪伴在另一半的身邊，是一段很卑微又會傷害自己的感情。Rock表示：「我將自己嘅一啲故事畀咗填詞人，佢就度身訂造咗呢首歌，係一首情緒化啲嘅歌，帶出一種痛。而當中嘅感情係不歡而散，以前拍拖會一味衝，知道唔OK，但都一路拖住，唔會諗後果。」

MV其中一幕是Rock被女主角狂罵，但他只是頭耷耷未有出聲，Rock坦言是真實事件：「我係畀人鬧，我唔敢出聲，我知我一出聲或者反駁一句，呢個關係就會即刻完結，個女仔不停鬧我同嫌棄我，我唔出聲係唔想表達佢聽我唔鍾意或唔開心，畀佢覺得我可以承受晒，想表達呢種情緒，但其實好唔理智。」

Rock表示有5、6次拍拖經驗，經歷這些關係，自己對待每段感情都較以往成熟：「每段感情無話啱同錯，加上愛情係唔理智，有理智就唔係愛情，有乜可能為一個人付出所有嘢？每段感情都造就咗今日嘅自己，就好似我第一首歌，講童年點畀人恰，我點頑強去面對，希望有日做一個無名英雄去幫人。」

過往的不開心戀愛經歷都深深埋藏在Rock內心，現時他跟圈外女友拍拖多年，感情有增無減，他表示：「我係喺參加《聲夢》時公開戀情，我唔會公開出post，因為感情係私事，但都唔需要穩瞞，係開心事，粉絲都知道。」Rock談起女友即甜絲絲，他說：「佢好包容我，有時工作多嘅時候，我哋會一齊遷就工作檔期，等大家多啲時間見面，係辛苦啲，但早啲安排就OK。」

Hair: Hugo Poon @ Private i salon