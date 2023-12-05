英國時裝頒獎禮︱雙料冠軍Olivia Culpo姬摩絲女兒Lila齊晒胸

《英國時裝頒獎禮》昨日（4日）於倫敦皇家艾伯特音樂廳舉行，曾獲環球小姐與美國小姐雙料冠軍的Olivia Culpo以中門大開的露肩低胸黑色長裙現身，艷壓群芳，誰乳爭峰？英國名模姬摩絲（Kate Moss）的21歲女兒Lila Moss，穿上吊帶低胸銀色透視裙，令人眼前一亮！她媽咪則穿上黑色長裙，打扮高貴。

頒獎禮邀請不少荷里活影星出席，包括安妮希芙威（Anne Hathaway）、桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）、姬莉安德遜（Gillian Anderson）與「第2代蜘蛛俠」安德魯加菲（Andrew Garfield）。

英國女歌手Rita Ora揩新西蘭導演老公Taika Waititi到場，她以大露背示人，背上貼上有如恐龍背鰭的裝飾搶鏡。英國球星碧咸（David Beckham）兒子羅密歐（Romeo）與復合模特兒女友Mia Regan一起行紅地氈，表現恩愛。而Rosie Huntington-Whiteley、影星祖狄羅（Jude Law）女兒Iris Law與懷上影星男友羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）首胎的Suki Waterhouse等英國模特兒亦盛裝打扮出現。