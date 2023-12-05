3子女撫養權歸爸爸！崔珉煥與律喜宣布離婚

韓團FT Island的31歲鼓手崔珉煥與女團LABOUM出身的26歲女星律喜於2018年1月奉子成婚，現時育有一名5歲的兒子及兩名3歲的孖女。兩人昨晚（4日）突然透過社交網宣布離婚，結束逾5年的婚姻，震驚網民。

崔珉煥指與律喜經過長時間的商議，最後決定結束婚姻生活，對一直為他們打氣的人表示抱歉：「家人、組合的成員們，還有一直支持我們的人，真的很對不起，為了孩子們的心靈不會受到傷害，我作為父親會盡責任做到最好，下次再見面時我會帶着好消息回來。」

律喜則表示：「經過長時間的努力和對話，我們兩夫妻決定為各自的路打氣，雖然夫妻的路到此為止，但我們作為孩子父母的路沒有結束，我們兩個人會盡全力照顧孩子和跟他們溝通。」她指在經過商議之後，考慮到現實因素，以及讓3名子女可以在本來的地方繼續生活，讓他們的不安感減到最少，所以會由爸爸崔珉煥養育孩子，而作為媽媽的她亦會經常和子女見面。

她又指：「我們突然宣布這個消息，大家應該都會很驚訝，但這是我們經過長時間的對話、為了彼此的幸福而很艱難地作出的決定，希望大家能以溫暖的視線去支持我們。」