兩大馬壇盛事載譽歸來　莫文蔚靚聲獻唱

兩大馬壇盛事將於明天及10日舉行，其中天后莫文蔚將為10日在沙田馬場進行的《浪琴香港國際賽事》擔任表演嘉賓，今次是她在沙田馬場的處女騷，她大感期待，更會為現場的名駒打氣，感受刺激的競賽氛圍。

《浪琴國際騎師錦標賽》及《浪琴香港國際賽事》兩大雲集國際頂尖騎師和賽駒的年度賽馬盛事載譽歸來，分別於明天在跑馬地馬場及12月10日在沙田馬場舉行。

打頭陣的《浪琴國際騎師錦標賽》結集來自世界各地的12位頂尖騎師同場較量，除了賽事矚目，表演環節亦目不暇給，先由全城最火紅DJ之一的Re:Flex打碟炒熱氣氛，再由擁逾200萬粉絲的澳洲R＆B騷靈女子組合H3RIZON接力登場，加上璀璨的煙火匯演閃耀馬場夜空，帶來聽覺與視覺雙重震撼。

新一代歌手助興

至於《浪琴香港國際賽事》則匯聚全球精英賽駒競逐總獎金合共高達1億1千800萬港元的4項一級賽，當中香港馬王「金鎗六十」與香港之光「浪漫勇士」亦會出戰爭奪王者殊榮，令人引頸以待。為隆重其事，大會邀得亞洲樂壇天后莫文蔚擔任開幕表演嘉賓，獻唱多首經典名曲，首踏沙田馬場舞台的她表示：「能夠出席呢個馬壇盛事非常榮幸，今次演出收入會全額捐作慈善用途，期待到時同大家見面，一齊為本地同國際精英打氣！」此外，中國3大男高音之一莫華倫會在開幕典禮領唱國歌，一眾《聲夢傳奇》歌手包括侯雋熙、黃洛妍、蔡愷穎及冼靖峰亦將於賽事中場輪流演出，而賽事完結後更有壓軸煙火匯演，為盛宴劃下圓滿句號。