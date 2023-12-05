日式串燒壽司鍋物　引起食欲

日式放題、壽司、刺身和鍋物等，每每引起大家的食欲，近日又有轉季新菜，無論是香氣十足的串燒、油潤香口的壽喜燒，又或是盡情吃喝放題，都令人胃口大開。

炭火香氣

冬日最愛和朋友圍爐，食住串燒飲清酒，人生一樂也。尖沙咀宮崎炭火燒和博多串燒餐廳木戶近日推出轉季料理，大阪燒風的魷魚明太子紫蘇蕎麥燒餅，結合地道燒魷魚和法式可麗餅，口感豐富。橄欖油香蒜浸廣島蠔以西班牙橄欖油大蝦作靈感，醬汁加魚芥貝類湯底，再以蠔代替大蝦，油潤鮮香。其他有新喀里多尼亞天使蝦明太子紫蘇豚肉卷、鹽燒金槍魚鮫、炙燒半熟宮崎和牛肋眼扒TATAKI0、自家製TKG月見香蒜拌飯和白燒日本鰻魚配日式酸酢汁等，在餐廳感受炭火氣息歎新菜，暖笠笠又好食。

平食壽喜燒

日本除有涮涮鍋，另一款壽喜燒同樣受歡迎。銅鑼灣昼月近日推出親民價壽喜燒套餐，午市的A5霜降和牛壽喜燒，選用有本地見的黑毛和牛廣島血統的和牛「元就」，油潤富肉香。套餐有100克和牛片、日式漬物、野菜盛合、特色炸物、御飯及馬卡龍，不吃牛肉可選宮崎大米豚壽喜燒。晚市有18品料理，當中有A5和牛西冷、A5霜降和牛片、A5赤肉和牛片及日本豚梅片，還有時令生蠔、磯煮鮑魚和季節刺身等。另外，餐廳於晚上9時至11時30分推出清酒放題，客人可無限暢飲超過35款清酒，最啱夜繽紛。

壽司放題

日本壽司店成行成市，豐儉由人。梅丘壽司美登利總店因應5周年，現時逢星期一至三晚上7點開始推出全新壽司放題之夜，客人預約入座，便可享用包括三文魚、吞拿魚、大赤蝦、油甘魚、帶子和海膽等超過80款配搭的美食，入座後每位會送上壽司盛合、味噌湯、茶碗蒸和單球雪糕，還可用優惠價無限暢飲無酒精飲品、清酒、燒酌及特飲等。另外，餐廳冬日推出特選系列，全新推出石狩鍋、海鮮鍋、吉列炸池魚、吉列炸吞拿魚、時令柚子醋漬盛合和白子軍艦等，加添新意。

暖笠笠鍋物

香港人冬天愛打邊爐，日本人就愛鍋物，黑木亭居酒屋近日推出日式鍋物系列，熊の降臨豆乳豬骨鍋的湯底變成熊仔冰，溶化後配M7澳洲和牛珍寶雜錦盤。椰皇壽喜燒以越南椰子水加野菜鍋物，再涮和牛和大蝦享用。朝鮮大醬牛腸鍋是九州名物，味道濃郁又富口感。其他新海鮮菜式還有活波士頓龍蝦刺身二食、原隻鮮麵包蟹粥和爆炒香辣麵包蟹等。尖沙咀店限定推出熔岩梳乎厘及雪花刨冰。另外，由現時至2024年1月30日，餐廳推出不同優惠，包括晚市單點餐牌88折、午市單點餐牌85折優惠、指定食品最低半價起、法國生蠔買一送一及生日玩大D優惠。想品嘗美酒，有限定版清酒買一送一、優惠價任飲啤酒或紅白酒，絕對令人滿足。