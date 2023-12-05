林泳淘結婚2年冇造人計劃：享受2人世界先！

HOY TV新年節目《開運秘笈2024》兩位主持嚴崇天（阿天）和樂翊榆今日（5日）在荃灣一處貓Cafe拍攝，請來七仙羽和林泳淘（Wingto）做嘉賓。阿天本身有養緬因貓，泳淘亦有養家貓，故特別受貓界歡迎。阿天爆Wingto講夫妻感情時，有兩隻貓在她身邊錫錫，七師傅指是代表她與老公感情好。Wingto感怕醜，指簽字結婚兩年，上月到泰國補辨婚禮，暫未有造人計劃：「雖然我哋拍拖10幾年，但冇同居，老公希望過吓2人世界先。」

阿天就想趁機問師傅來年工作機會，一直有做老闆夢的他，有意打本給媽媽開美容生意，他說：「因為之前啲師傅都叫我唔好做生意，冇錢賺，七師傅叫我寫低唔好嘢然後燒咗佢就會好，我諗住寫『生意失敗』4個字，然後燒咗佢，千祈唔好寫錯，驚寫錯『生意成功』去燒。」Wingto獲七師傅批明年財運好，做乜都賺錢，她透露籌備出自家化妝品牌，與朋友合資，自言追求完美，要測試到最好才推出。

七師傅近日獲旅發局和ViuTV分別邀請拍攝旅遊節目，介紹香港景點，選中自己也大感意外，「可能我夠活潑，旅遊係要開心。」樂翊榆本身有泰國血統，早前與胡慧冲到泰國拍攝節目《冲遊泰國》，七師傅笑言：「我都係馬來西亞混血兒，但我唔似混血兒，佢就好靚，眼、額頭和牙齒都好靚，HOYTV冇乜靚女，佢大把嘢做。」