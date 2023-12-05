五月天再被插賣貴價螢光棒　劉若英力撐捱轟：關你甚麽事

台灣天團五月天近日捲入假唱風波，雖經紀公司發聲明否認假唱，但仍未能平息爭議，事件依然在持續發酵。內地有音樂人在社交網對此事件分享看法時，直言五月天11月在上海開了8場演唱會，每場大概要唱30首歌，雖然中間有短暫休息時間，但他們仍是要在8日內唱近300首歌，這個安排對於歌手來説相當不合理。

而昨日與五月天同公司的歌手丁噹與劉若英，以及曾與阿信合唱經典歌《私奔到月球》的陳綺貞，紛紛在社交網發聲力撐五月天。丁噹轉發官方貼文寫道：「五月天的演唱會、五月天的Live、一定要來見證五月天毋庸置疑的現場魅力！！！」而劉若英亦寫下「我愛五月天，巴黎可以讓我點歌嗎？」陳綺貞則附上一個手比愛心表情符號。他們的舉動引起粉絲不滿，在留言區怒轟：「不該操心的別操心」、「這次真的失望了」、「關你甚麽事」。

今日「五月天演唱會螢光棒」的話題登上內地網熱搜，引起網民熱烈討論，紛紛表示140元人民幣一支的螢光棒定價過高，更拿出其他歌手免費的螢光棒作比較，惹來網民狂轟，可謂一波未平一波又起。不過亦有歌迷澄清，該螢光棒與一般螢光棒有所不同，它是屬於互動型LED螢光棒，能夠全場統一控制顏色，跟隨音樂節奏及舞台燈光進行同步變化，是為了展示更好的演出效果。