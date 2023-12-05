湯洛雯講明鄭嘉穎冇到唔會影響婚禮　人唔到禮都未到

準新娘湯洛雯（靚湯）今日（5日）出席手機活動，穿上貼身高衩裙的她，身材明顯更Fit，被稱呼為「馬師奶」時更顯露甜笑。她表示今次活動可能是和馬國明結婚前最後一個，問到待嫁心情如何？她指最緊張和最大壓力的階段已過，現時只期待旅程，不過何時起飛就堅持賣關子，她說：「可能有啲人素顏搭飛機，唔想被人影到相。」又為自己平反，指沒有封馬國明嘴，她說：「係佢唔知啫，我冇唔畀佢講，佢講咗會跳舞，都講咗好多啦。」還透露婚期在聖誕節前，而出席的60位賓客，除有雙方親友外，有一半是圈中人，包括她和朱千雪，張嘉兒、岑杏賢及蔣家旻組成的「2LINE黨」成員。

談及鄭嘉穎表示沒時間出席婚禮，她承認有邀請對方，又說：「我都明白要出Trip係增加咗難度，咁有家庭嘅就更難，小朋友又黐身，睇吓返嚟再約食飯囉，又唔會影響個儀式嘅，（咁收到禮未？）未有人送禮喎。」

至於她收身成功是否準備着性感婚紗，她則謂：「影婚紗相嗰套就性感啲，但行禮時嗰套就簡單啲，唔性感，因為有親戚喺度，唔想嚇親人，亦準備咗有旗袍領嘅中式晚裝，但金飾就唔帶太多，只會帶外婆過身前送畀我，有紀念價值嘅龍鳳鈪。」雖然在峇里出嫁，但她仍會跟傳統，結婚前一夜有上頭儀式，但一切從簡，而儀式用品由姊妹團幫手籌備。

她又說由妹妹做伴娘，岑杏賢，蔡思貝及高海寧（高Ling），還有圈外朋友組姊妹團，她更點名想掟花球給高海寧：「佢好多人追，（你又知？）我估咋，咁我好多朋友都叫我介紹高Ling畀佢哋識，我啲朋友唔差架，（有冇馬國明咁好？）梗係佢（馬國明）好啲啦。我同佢拍拖後去服裝間都畀人話我搶咗佢姑爺。」她又謂婚後會尊重馬國明，不會突然性感，如工作上要性感則會先詢問對方。