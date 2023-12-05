周秀娜先床戰黃宗澤　再主動咀黃浩然：拍親熱戲好開心

女星周秀娜於劇集《叠影狙擊》分飾兩角，繼早前與黃宗澤(Bosco)上演床上戲後，今次則與黃浩然發生親密關係，當中周秀娜還要採取主動，二人於半醉下由客廳開始咀嘴，再到大床激吻一夜纏綿，掀起全晚高潮，周秀娜受訪時被問及拍親熱戲前的準備功夫，她感謝老友Bosco：「我喺佢身上學咗一招，用雙飛人藥水消毒口腔，同埋拍呢幕戲之前放咗飯，唔可以食太濃味嘅嘢！」

問到今次對手浩然與Bosco的分別，她表示：「我同Bosco拍嗰場戲天氣仲係好凍要搓熱雙手，同浩然完咗嗰場床上戲我就煞科，所以未拍前特別興奮，心情有好大分別！」談到劇中一人分飾兩角，文戲、動作戲均很多，故笑指與任何男拍檔演親熱戲也感開心：「我拍床上戲就代表可以瞓喺床唔使跑，乘機偷懶！」劇中她除了先後與Bosco、浩然拍親熱戲，又與方力申、郭政鴻、關禮傑及李忠希有感情瓜葛，看似享盡艷福，不過她卻苦笑無福消受：「佢哋咁多人對我一個，呢啲邊係艷福？呢種艷福我唔識享受！」

而被內地網民取笑有「戀愛腦」的浩然受訪時，笑指與周秀娜同床也心情興奮：「當晚我同佢都係煞科，心情特別興奮，但都有啲唔捨得，不過嗰日場戲凌晨三、四點先開始，所以有啲眼瞓！」又大爆拍攝當日天氣仍然寒冷，因此導演嗌Cut後要轉機位再拍攝期間，他們也要長留『被竇』拒落床：「我哋各自各瞓，再roll機就再拍，咀到已經麻木晒！(要唔要向太太備案?)呢啲係工作嘅一部份，播出後佢應該睇到都冇嘢！」