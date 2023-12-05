與楊愛瑾世紀合照　吳雨霏爆一早和好如初：咁唔好咩？

歌手吳雨霏（Kary）、江海迦（AGA）和林愷鈴今日（5日）現身尖沙咀首飾品牌活動，身為3子女之母的Kary，細女才1歲多，已回復苗條身材，並透露細女的心臟問題己完全康復，健康回復正常，行得走得，令她放下心頭大石，現在可以有更多時間工作。

近日很多人關心她幾時會再開騷，她表示正籌備當中，有很多諗法，正等待時機，希望明年能成事。一直有寫歌的她，又要照顧3孩，自言24小時不夠用，小朋友亦給予她作曲靈感，提到現年5歲的大仔，已很有自己想法，她說：「我成日會問大仔想媽咪唱乜嘢歌，我有首《二十世紀少年》佢好鍾意跟住唱，前幾日我畀首新歌佢聽，點知佢話唔鍾意。」

談及早前她出席Stephy演唱會，與屢傳不和的前Cookies隊友楊愛瑾（Miki）世紀同框，破冰和好？她笑稱：「咁唔好咩？其實我哋係同一教會好多年，成日見面，只係大家唔知，我哋又冇講，（即係一早冇事？）唔好咩？幾好呀！（可以做番好姊妹？）咁大個人啦！大家都有自己家庭，應該向前望。（Stephy話見到你哋咁好感動？）我見到佢都好感動，佢都好耐冇開騷。」

AGA早前在東莞開騷邀得薛凱琪（Fiona）任嘉賓，她指Fiona是圈中第一個朋友，對於Fiona專誠飛來出席，一落機便趕往會場演出，十分感謝。內地巡唱仍未完，預計明年3、4月再繼續到其他城市再開騷。她回港後在港亦舉行了一個能容納300觀眾的迷你騷，與觀眾分享以前做空姐時便開始寫歌及四處表演的往事，提到她為演唱會排舞時，一個跪地動作，不慎扭傷了右腳關節也不知，現在要做針灸治療，表示拮針好痛，痛到慘叫似唱歌，問到未婚夫鄭子邦有否心痛她？她甜笑說：「佢有逼我去做物理治療，因為佢斷過4次十字韌帶，好有經驗。」至於聖誕如何慶祝？她爆未婚夫去年訂了浪漫燭光晚餐食飯，她說：「但佢食到瞓着咗，唔慣食咁耐，差唔多食咗4個鐘，平時佢食飯好快，不過依家佢有進步㗎啦！」而婚事尚未有確定日期，大家有共識，希望能完成兩張專輯後才結婚。