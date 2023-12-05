保錡「瞓棺材」被困成粒鐘　肥仔飲醉酒「放空」拍攝

「宇宙天團」ERROR 4子今日（5日）現身九龍灣，為有份主持的ViuTV全新綜藝節目《究竟讀緊乜》宣傳，分享拍攝經歷。4子遠赴台灣了解當地大學的「冷門科系」，透過解答難題、進行實驗及參與班級比賽，與當地學生一起互動上課，193（郭嘉駿）笑言他們將一個學術性節目變成綜藝節目，Dee（何啟華）則形容4子於吵吵鬧鬧拍攝。

Poki（吳保錡）就大爆辛酸，透露當中一個環節要拍攝他們感受失去朋友的痛苦，故需要他「瞓棺材」：「我成日做白老鼠，本身瞓喺入邊已經好焗，冚埋個蓋仲要等佢哋笑完先拍，等咗成個鐘。」他們又大爆肥仔（梁業）飲醉酒，笑指他整天也在放空狀態下拍攝，更被工作人員恥笑，但出奇地平日貪睡的他卻未有睡着，笑言是他拍攝生涯中最精神的一次。

另談到他們成軍5周年，早前邀請了300位粉絲一起拍新歌MV，他們透露將會舉辦粉絲見面會，肥仔説：「MIRROR去主題樂園，我哋仲勁，去美國搞！」原來他所指的是會到一個商場內的美資遊戲樂園舉辦活動，非常爆笑。他們又指聖誕檔則暫時未有活動，呼籲各主辦單位找他們洽商演出。

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