《聲夢》林沚羿孖老竇特技演出　吊住威吔前空翻

著名武術指導林迪安與女兒林沚羿（Venus）今日（5日）現身將軍澳電視城為《歡樂滿東華2023》「齊歷險 父女同心」特技項目進行排練，Venus需要先在高空「吊威吔」打空翻，再跳到車上，邊行駛邊射箭，整套動作緊張刺激，充滿危險性，爸爸林迪安則從旁指導，Venus透露較早前練習時不慎擦傷，幸無大礙，她笑言3歲時在爸爸做動作指導的《蜘蛛俠》中已試過吊威吔，不過加上前空翻卻是首次：「真係冇想像中咁簡單，以前見啲武師好瀟灑一下就做到，點知一啲都唔簡單。」身旁爸爸即表示：「你依家明乜嘢叫台上1分鐘台下10年功，人哋付出好多汗水同時間。」他表示其實囡囡以往也經常到片場探班，有試過吊威吔，Venus笑言只是「玩玩下」，她說：「去片場探班，見到爹哋嘅工作同睇到啲作品，都好Respect佢哋做武師、動作嘅行業，今次真正體驗到嗰種苦楚。」

問到林迪安會否擔心囡囡今次表演太辛苦？他坦言想囡囡親身經歷一下，每個成功的表演並非如大家所見的如此簡單，問到今次指導囡囡會否比較寬容？他笑謂：「佢係我個女，我會直接啲，反而對演員或一啲唔係咁熟嘅，會兜一大輪，哈哈！（今日囡囡表現畀幾多分？）暫時78分啦！」