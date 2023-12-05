澳洲爆肌消防員襲港　翻版美國隊長半裸騷Quali

譚仔三哥明天（6日）邀請了2024澳洲消防員月曆封面猛男訪港三天，三位猛男訪港消息一出，隨即在各大社交網站洗版，一眾網民紛紛向三位「消防界男神天花板」Brenden Purvis、Michael Galanos及Ricky Smith留下愛的呼喚，希望「百年一遇」的Hot爆美好日子快些到臨。有見及此，Brenden、Michael 及Ricky率先拍片展示Fit爆Body，為香港之旅努力裝備自己之餘，更一解港迷的相思之苦！

酷似「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）的Brenden，短短15秒內火速做完11下「引體上升」，195cm身高加上寬闊的「太平洋肩膊」，誠如「熱鍋」一樣吸引，令人血脈沸騰！他說：「很榮幸獲譚仔國際邀請來港出席活動，自從消息公布後，收到大量來自香港的私訊和很多鼓勵，我們也跟大家一樣期待今次香港之行，目前正努力操弗身形，多減幾磅，希望令大家到機場接機時，可以眼前一亮，同時亦讓我有足夠Quota在港放肆大吃譚仔及三哥的各款美食，哈哈！」

至於笑容帶點奇洛李維斯（Keannu Reeves）影子的Michael，於15秒內完成20下「掌上壓」；擁有如畢利谷巴（Bradley Cooper）式陽光笑容的Ricky，則於15秒內輕鬆完成10下「屈膝仰臥起坐」，兩人齊齊大騷「麒麟臂」及8塊腹肌，結實肌肉跟譚仔及三哥美食一樣，非常吸睛！

至於藝人「蝦頭」楊詩敏及「娟姐」練美娟亦會在後日（7日）的試食新品活動上，親身見證三位猛男的魅力。