尼古拉斯基治驚爆退出電影圈：只想拍多三、四部

影帝尼古拉斯治基治（Nicolas Cage）明年1月便踏入60歲，近日他受訪時言已準備退出電影界，會花更多時間陪伴家人，訪問期間更一連強調3次「再見」。但由於還有合約在身必須履行。

Nicolas Cage提到喜歡保持新鮮感、嘗試不同事物，也不想被表演的風格或類型有所限制。他出道至今45年，拍攝逾百部電影作品，他表示「我幾乎已經表達了我想在電影中表達的一切。我想在高潮時離開，說一聲『再見』。我想我還得拍三四部電影才能達到這個目標，然後希望能轉換格式，用其他方式表達我的演技。」

當被問到「只想再拍三、四部電影？」他坦言確實是希望這樣做，加上他近期參演新片《夢行者保羅（Dream Scenario）》，原本想就此離開，他續說：「但我還有其他合約要履行，所以我們會看看發生什麼事。我的意思是，我會在未來的選擇過程中非常嚴格和嚴苛。」其後，他被追問若能夠自由決定的話，《夢》是否為他最後一部電影？他直言：「我會說『再見』。我做了我該做的事情，現在我想繼續前進。但我還沒有達到那裡，但希望我能。我們會看看的。」

此外，他提到想花更多時間陪伴家人。由於他的父親75歲離世，他表示：「所以，如果我幸運的話，我有比他多的歲月，但我不知道。那麼接下來的15年我要做什麼？什麼是重要的？重要的是我的孩子們。」他表示若改拍連續劇就能夠一直待在同一個地方，不用為了工作離開家人：「這在個人層面上會很棒。但我也是個學生，我不知道在電影中還有什麼可以學的。我可能在電視中有東西要學。」