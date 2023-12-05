Bunny Ayumi 巨乳美女紅到日本

歐美有唔少性感女Coser，除咗成為Cosplay界嘅紅人，仲深得唔少網民歡心，但能夠紅到去Cosplay文化更盛行嘅日本，真係好少見，而今日為大家介紹嘅巨乳美女Bunny Ayumi就有呢一股魅力。

自細做Model

自從有咗社交平台，唔少性感女Coser得到上位機會，事關平時冇乜留意Cosplay活動嘅人，只要鍾意上網睇美女寫真，都可以接觸到佢哋。好似來自美國德克薩斯州嘅Bunny Ayumi，因為樣靚身材弗，又有一對激凸車頭燈，加埋出親鏡都以超火辣造型示人，令佢嘅粉絲人數不斷上升，成為名副其實嘅網紅！

查實Bunny Ayumi同Cosplay結緣可追溯至童年時，話說佢自細就因為個樣生得精靈可愛，好早已經從事兒童模特兒工作，但之後為咗唔影響學業，先至淡出，但呢啲工作經驗令佢明白到模特兒工作係自己鍾意嘅職業。高中畢業後，有玩Cosplay嘅朋友搵Bunny Ayumi做演出指導，結果勾起佢嘅興趣，過咗冇幾耐就同朋友開設網站出售Cosplay寫真。

正宗ACG迷

憑住迷人樣貌同火辣身材，Bunny Ayumi嘅寫真獲得極佳銷量，而每次出席喺美國舉行嘅Cosplay活動，例必成為攝影師爭相捕捉嘅對象。由於阿妹喺網絡爆紅，所以多次獲邀到日本參加Cosplay活動，令佢嘅人氣進一步上升！

咪以為Bunny Ayumi只係想借Cosplay活動搵銀，其實佢係正宗ACG迷，屋企藏有大量動漫，佢仲係一位打機高手，所以一有時間就會搞吓網上打機直播，為自己開多條財路。講真，世界難撈，有本事賺取多啲收入，邊個會嫌多，眼見近年有唔少性感Coser崛起，競爭勢必愈嚟愈激烈，所以Bunny Ayumi決定將寫真嘅性感尺度去盡啲，最近仲開設埋OnlyFans帳號，實行吸多啲金。