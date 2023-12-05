林德信婚後首度開音樂會　當同歌迷補擺喜酒

歌手林德信（Alex）於上月中低調與拍拖5年多的圈外女友Candace結婚，有指當日身穿婚紗的Candace肚凸凸疑似有喜。而升呢人夫的Alex，婚後將首次參與音樂活動，與歌迷分享新婚喜悅。

一連4場的酒吧音樂會將於本月15日舉行，Alex會與布志綸（Alan）、黃妍（Cath）、孫曉賢（Kendy）、力臻、周卓盈（Mic）、Mansonvibes及葉巧琳（Mischa）一同出席，Alex笑言邀請歌迷「早啲到」、「飲多杯」，他又表示：「因為結婚都唔想太公開，所以呢次音樂活動可以同Fans見吓面，聽吓我啲歌。其實Fans都係我家人之一，咁希望佢地『早啲到、飲多杯』，最多我Encore多幾首歌，千萬唔好灌醉我。」

Alan則希望屆時與Fans淺嚐把酒言歡：「其實過去幾年都冇咩去酒吧，大家生活習慣都有啲唔同咗，過去我好享受酒吧演出，因為大家距離好近，可以望真啲佢地，甚至演出之後可以同佢地碰碰杯，所以對呢次表演都幾期待。」Cath就話自己較少參與酒吧演出，希望會有「另類」體驗比觀眾：「因為我啲歌都可能會靜態啲，但係都好啱收工過嚟聽聽放鬆一下。雖然我酒量麻麻哋，不過約好朋友見面時都會飲少少，試過一次飲醉酒朋友話我會勁唱歌，返到屋企搞到父母勁擔心，從此都唔敢飲太多。」

周卓盈、力臻、Mansonvibes屬樂壇新力軍，力臻盼透過演出累積「經驗值」：「其實唱咩騷我都好期待，只要係唱Live就期待，我地呢代歌手比較少唱現場嘅機會，所以呢次都會好認真揀歌、練歌！」