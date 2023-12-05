陳凱琳為老公鄭嘉穎護航　親解與馬國明不和風波

視帝馬國明結婚在即但卻鬧出風波，因「鐵馬家族」成員鄭嘉穎揚言要湊仔而不會出席他們的海外婚禮，即被指二人反目。不和傳聞愈鬧愈大，連帶鄭嘉穎太太陳凱琳都被波及。陳凱琳網晒與好友到非洲旅行的片段，被指令不和事件火上加油。網民直指她有時間去旅行，為何鄭嘉穎就沒有時間出席馬國明的婚禮。

陳凱琳今日出席活動時為老公解畫，表示：「佢（老公）無唔開心，身邊朋友同我都知道佢說話比較簡潔，識得佢嘅人就知道佢說話好直接。」對於缺席馬國明與湯洛雯的海外婚禮，陳凱琳直認是與要湊仔有關：「我哋三個小朋友之後會放假，我哋未必可以兩個出埠，所以未知去唔去到（婚禮）。馬明同阿湯好好體諒我哋，等我哋之後再話佢知嚟唔嚟到啦。其實我哋私下係好和洽，唔知點解啲新聞出到嚟，件事變成好緊張咁。」陳凱琳指與一對新人已有共識，如果無法出席的話，打算在他們出發前或返港後補請食飯。

此外，陳凱琳因已甚少出席「少婦聯盟」的活動，被指與成員龔嘉欣、譚凱琪友情不再。陳凱琳否認傳聞，表示：「大家都各有生活同工作少咗見面，唯一見得多都係龔嘉欣，因為佢好鍾意幫我湊仔，次次都話『你唔喺屋企，我都可以幫你湊，無問題。』今日佢生日，尋晚同佢講咗生日快樂，之後再補祝。」陳凱琳透露聖誕節一家人會留港陪父母，農曆新年假期才預計出埠旅行。