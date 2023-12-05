離家出走　嗒仔唔使愁

雖然話在家千日好，但係面對來自屋企嘅沉重壓力，有時都會想離家出走一日半日抖吓氣。好似日本AV界就有「離家出走系列」作，當中嘅女主角離開屋企之後唔單止獲得自由，而且仲成功溝到仔，喺床上飽嘗快感，身心都得到大滿足！

感激獻身

喺Planet Plus出品嘅《家出少女與大叔的故事》入面，高瀨莉奈因為同父母鬧交，所以離家出走，無家可歸之下去到一個貨倉休息，就係咁，畀佢遇到貨倉工人市川大叔，對方好有同情心，仲帶莉奈返屋企暫住。而莉奈見市川供食又供住，更加對佢無不軌企圖相當感激，得知對方長期單身之後更主動獻身！起初市川有啲抗拒，但係莉奈可愛又主動，終於打開心扉，同阿妹一齊解放慾火！

上床報恩

於Aqua Mole推出嘅《離家出走的人妻盡心盡力對待屋主》當中，桃瀬胡桃呢位巨乳人妻照顧屋企可謂盡心盡力，但係老公卻嫌三嫌四，搞到胡桃嬲嬲豬離家出走，仲流落街頭。呢個時候板東大叔經過見到佢咁可憐，唔單止請佢食飯，知佢冇屋企返，更招呼桃妹返屋企住添！胡桃為咗報答板東大叔嘅體貼照顧，決定以身相許，自此之後，仲做埋對方嘅情人，每日喺床上晨操晚練，不知幾咁溫馨快活。

鵲巢鳩占

由片廠兔製作嘅《飢餓的離家女孩將屋主當性奴》，講述皆瀨明里同哥哥鬧大交，所以決定離家出走，仲畀佢遇到一個好心收留佢嘅後生仔大雄。之不過，大雄嘅一片好心，卻未能換嚟好報，因為明里唔單止將佢屋企霸佔，而且慾望強烈，每日都喺屋企自娛，搞到潮水亂噴，仲經常捉住大雄瘋狂交歡，直情當正佢係性奴咁榨乾！

簡評

本仙嘅家庭觀念相當重，而且屋企絕對係最好嘅避難之所，離家出走之後隨時遇到壞人，所以諗都冇諗過！而喺今次為大家介紹嘅「離家出走系列」當中，每位女主角都算好彩，因為收留佢哋嘅都係好人。而本仙最鍾意高瀨莉奈主演嘅《家出少女與大叔的故事》，原因係莉奈可愛又好波，對收留佢嘅屋主獻身嘅時候，表現出一副誠懇感激嘅態度，之後仲同對方發展成戀人，感覺夠晒溫馨動人！