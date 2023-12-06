星玄｜佘詩曼自爆想生B？新劇展實力獲睇好3度封后

今日係12月6日農曆十月廿四，今日幸運星係雙子座，幸運指數排第一，毋須為錢銀問題而操心。「視后」佘詩曼就係雙子座，自離巢後就成立個人工作室，將工作重心轉移到內地，劇集、電影、廣告接到無停手，吸金力極強。

相隔6年後，阿佘重返「娘家」為無綫台慶劇《新聞女王》坐鎮，劇集係內地、香港大受歡迎，阿佘嘅神級演出更贏盡口碑，收視同樣取得好成績，外界更因此睇好阿佘能第3度封后，但佢接受訪問個陣就表示：「拍攝過程實在太開心、太滿足，已經攞到想要嘅嘢。」仲自爆想創造自己的「BB」：「有個初步諗法，如果可以自己開劇或者搵人合作，由自己去做監製，或者度故事，整一個『BB』出嚟。」

此外，據知阿佘仲鍾意買樓保值，係香港坐擁4個物業，市值合計近1.5億元，絕對係圈中小富婆，完全毋須為錢銀問題而操心。

至於是日最旺生肖係兔，兔仔兔女事業旺，工作進展順利，係爭取上位嘅好時機。「兔女」朱晨麗之前被無綫「雪藏」，搞到舊年都無拍劇，不過依家無綫掀起離巢潮，唔少小生花旦都紛紛走人，Rebecca終於打破悶局拍攝新劇《反黑英雄》，仲同姚子羚一齊擔任女主角，坐咗成年冷板凳，一出來即拍重頭劇，呢個仲唔係爭取上位嘅好時機。