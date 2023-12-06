【是日通勝】

農曆十月廿四

癸卯年 癸亥月 戊戌日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午5時至7時

宜：動土、除服、修造

忌：置業、出行、乘船

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：15、26、32

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：遇到麻煩忌慌失失，保持淡定可找出對策。

金牛座：保持好心情，好好控制脾氣，身體更健康！

雙子座：幸運指數排首位，毋須為錢銀問題而操心。

巨蟹座：不在其位，不謀其事，多管閒事會有麻煩。

獅子座：事業運不錯，但處理感情事顯得拖泥帶水。

處女座：說好話是不用錢，不妨對情人多讚美幾句！

天秤座：懂得在適當時自我檢討，事業才會有進步。

天蠍座：事業受阻，溝通問題影響大局，必須正視。

人馬座：職場上要安守本分，低調不越界才可自保。

山羊座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

水瓶座：別讓自己變成自私精，否則財神會掉頭走。

雙魚座：勉強無幸福，不懂珍惜你的人，毋須留戀！

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）兔 事業旺

（跌）龍 是非多

鼠：溝通要有耐性，以免人際關係陷僵局。

牛：心浮氣躁，易因一時衝動而出現破財。

虎：腦筋轉數快，遇到不順也能應付自如。

兔：工作進展順利，是爭取上位的好時機。

龍：是日沖煞，要謹言慎行，忌意氣用事。

蛇：有伴侶者易為家事爭吵，需互相包容。

馬：熱心助人，容易結識志趣相投的朋友。

羊：小人來犯，諸事不順，士氣備受打擊。

猴：事業運不錯，有利傾生意，開單冇難度。

雞：陷入困境，心情低落，宜找好友傾訴。

狗：擺脫噩運的纏擾，工作表現可圈可點。

豬：單身者魅力大增，易遇上合眼緣對象。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

龍年生肖開運錦囊：狗、豬、鼠

狗

★「沖太歲」力量強大，宜貼身佩戴馬形及虎形生肖飾物助運。

★龍年容易破財，宜投資穩健實物保值，也不妨在家中擺放聚寶盆吉祥物。

★宜主動作身體檢查，並要提防五黃及二黑兩顆凶星飛臨的流年方位。

★感情變化之年，宜落實結婚計劃或添丁沖喜，否則聚少離多反而更有利。

★權力運提升，但切記保持謙虛低調，以免受到負面攻擊。

豬

★吉星進駐，有步步高陞之勢，不妨進一步催旺流年九紫當旺方位。

★貴人助力充足，尤其有利從事前線銷售或倚靠人緣的工作。

★財運起伏波幅大，投資要見好即收，也可多佩戴黃晶以鞏固財運。

★出門容易遇上行程變化或水土不服之象，宜預先購買旅遊保險以策萬全。

★龍年過後的蛇年屬「沖太歲」，須於第四季提早部署準備。

鼠

★職場上有領導群雄之象，不妨再催旺流年六白武曲星方位加強運勢。

★人際關係「吉中藏凶」，建議貼身佩戴粉晶飾物提升人緣運。

★肖猴者在龍年對自己有特別助力，遇有麻煩不妨尋求協助。

★家中長輩容易受沖，除主動翻新家居外，也適宜擺放白玉葫蘆穩定運勢。

★慎防遇上無理取鬧的女性或道路意外，駕駛者宜用太歲車掛以保平安。