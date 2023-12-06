莎朗史東被爆多年前代支片酬搵里奧仔拍戲成最大恩人

荷里活男星里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）有今時今日的成就相信要多謝一個人，她就是莎朗史東（Sharon Stone）！

原來當年里奧仔未紅時，多得莎姐出錢相助才有工開！1990年代中，莎姐當年已憑《本能》（Basic Instinct）而大紅大紫，相反當年仍是「小伙子」的里奧仔卻未開始走紅。莎姐當年拍攝一部西部片《鳳舞狂沙》（The Quick and The Dead），企圖藉此改變花瓶肉彈形象。同片還有「老戲骨」金像影帝真赫曼（Gene Hackman）與尚是新人的羅素高爾（Russell Crowe）。由於電影公司高層拒絕邀請里奧仔參演，因而令莎姐不滿，為了里奧仔有份演出甚至不惜自掏腰包來支付里奧仔的片酬，堅決要由他主演。因而令里奧仔到現在都為此而感激莎姐：「我多謝過佢好多次，我都忘記我有冇送過佢一個實際、感謝佢嘅禮物，但喺我心目中，再點樣感謝佢都係唔夠。」

對於莎姐當年的提攜，里奧仔只有讚歎：「呢個真係冇得頂，佢已經係電影圈名人，佢仲願意畀其他演員機會，我真係非常感恩。」