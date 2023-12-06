東方日報C2：劉詩詩陷婚變危機　放膽激咀兩男

再傳婚變的內地女星劉詩詩，昨晚穿上一襲玫瑰裙出席活動，明艷照人！負面新聞纏身的她，相隔6年再演古裝劇，瞓身豁出去望洗頹風，打戲、咀戲樣樣齊，日前與「新歡」劉宇寧宣傳時更打情罵俏。不過，對於被質疑打戲用替身，她回應時委屈得數度哽咽。

劉詩詩與台灣男星吳奇隆結婚8年，育有4歲兒子「步步」，夫妻相差17歲，加上各自有演藝事業，近年不時傳婚變。近日適逢詩詩有新作播出，離婚之說再被翻炒，網上瘋傳他們正處理分割財產，更言之鑿鑿稱「2025年上半年隨時官宣」！2人今次未如以往般合體粉碎謠言，詩詩將全副心神放於事業上，相隔6年再演古裝劇，憑《一念關山》及《狐妖小紅娘竹業篇》回歸，有指還會與流量小生龔俊合演新現代劇。

由於3年前兩部產後復出作口碑麻麻，詩詩今次不容有失，已為人母的她完全唔錫身，打戲連場之餘，還分別與兩劇男主角劉宇寧及張雲龍激咀！當中《一》劇單是預告片已破千萬點擊，劇集上月底首播，4小時已打破內地串流平台「2023年開播熱度值」最高紀錄，其後一直雄霸榜首，風頭一時無兩！

被拍檔Fans數臭

不過該劇是非連連，劇組為詩詩角色開設的社交網帳戶，因發文內容不當得罪Fans，被鬧到收檔。而詩詩與劉宇寧兩幫Fans更是廝殺連場，開拍之初已互相揶揄沒有CP感、層次有距離等，劇集播出後更不和升級，劉宇寧被踩顏值唔掂兼駝背，未能勝任「男一」；詩詩亦被數幾宗罪，如經驗豐富卻要配音、武打戲用替身還要打格仔、跳舞戲似擺甫士等，更寸她年屆36兼已為人母便不要再拍古裝偶像戲。

有網民為詩詩護航，指她親身完成大部分動作戲，還於開拍前一個月受訓；劇組人員亦幫口，指一場懸崖峭壁側跑戲，雖然拍攝廣角鏡頭看不見樣貌，詩詩仍堅持親身上陣，故臨時加插近鏡給她，還附上她展示空中一字馬的片段作證。

是非纏身的詩詩，日前收拾心情與劉宇寧情侶裝宣傳，期間不時深情對望，又向Fans派心心。但談及用替身傳聞，她忍不住數度哽咽，直言已很久沒拍打戲：「我們都是提前進組訓練，打戲是要有自信，真正打下來其實很開心，還跟武術導演說要不然再來個威吔。」

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