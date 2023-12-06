「征服者康」打女友案錄音曝光　發火自稱偉人要求女人犧牲

飾演漫威超級英雄宇宙新任魔王「征服者康」的美國男星Jonathan Majors今年3月涉打當時女友Grace Jabbari，審訊昨日（5日）於紐約法庭繼續，擔任電影動作指導的Grace透露於《蟻俠與黃蜂女: 量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）片場與Jonathan邂逅撻著，起初關係融洽，直到2021年12月發現他躁狂一面，她初次接觸Jonathan寵物狗時，對方給予指引如何與狗隻相處，她回答自己前男友也有養狗因此自己很熟悉，Jonathan立即暴怒，罵她為何斗膽提及前男友，指她的過去令自己尷尬。Grace一邊作證一邊哭泣，形容這次是她首次害怕Jonathan，其後他多次發火，曾在家中向她擲蠟燭，弄凹牆壁。另一次Grace與女友人去完酒吧，邀請對方到家中作客，引致Jonathan發火罵她：「如果你唔知自己做錯乜你就係死蠢」，踩爛她的耳機，趕走客人，回到睡房打爛物件洩忿。

Grace公開一段錄音，其中聽到Jonathan發火鬧她：「我係偉大嘅男人，我係一個偉人，我對我嘅文化同世界有好多貢獻。我嘅女人需要係一個偉大嘅女人，為我而犧牲！」他要求Grace應該像前美國第一夫人米歇爾（Michelle Obama）與民權領袖Coretta Scott King一樣。Grace指Jonathan有時候發完火，會道歉自稱是「怪物」，又威脅要自殺：「我已經安排好，我將會執行計劃。」她便會提及他的家人阻止其輕生念頭。