賽馬會「耆樂唱一舖」　長者無伴奏合唱明年初以歌會友

【特約報道】「涼風輕輕吹到，悄然進了我衣襟，夏天偷去聽不見聲音⋯⋯」19名參與賽馬會「耆樂唱一舖」的老友記在沒有樂器輔助下，以無伴奏合唱（A Cappella）方式重新演繹經典金曲，過程中培養自信、記憶力及社交能力。他們將於2024年1月6日與其他班別的長者學員一同踏上專業舞台，展現學習成果的同時，證明長者依然可以發光發亮！

增強自信 三方共同進步

賽馬會「耆樂唱一舖」是由本地專業無伴奏合唱劇團「一舖清唱」舉辦，為期三年的計劃，致力為退休人士及弱勢長者提供一個自我增值及貢獻才能的平台。本年度團隊與九間長者中心合作成為計劃的社區夥伴，香港基督教服務處元州長者鄰舍中心是其中之一，香港基督教服務處長者服務創新工作隊服務發展主任楊泳詩表示：「我們一直致力為長者帶來新服務，無伴奏合唱比較創新，長者們初初玩都戰戰兢兢，但之後都提升了自信心，正面情緒多咗，更願意分享及重新踏入社區。同時中心扮演長者及導師之間的溝通橋樑，大家一齊試新嘢，一同進步！」

人聲扮鼓 拉近婆孫距離

賽馬會「耆樂唱一舖」核心導師孔君蔚（Natalie）解釋，A Cappella是意大利文，即無樂器伴奏下合唱，參加者以人聲多重合唱，又或模擬樂器或大自然等聲音，藉此創造出豐富效果。課堂中他們會訓練長者的聆聽、和音及音感能力。退休人士Connie是合唱團成員，她坦言以前從未接觸過無伴奏合唱，「無諗過原來可用口扮不同鼓聲，老師好細心，除咗教我哋用耳仔聽，仲教我哋用丹田呼吸，成功後十分有滿足感！平時練習孫女仲會幫我彈琴，拉近彼此距離。整個計劃就好似出奇蛋，一次滿足我幾個願望！」

一齊Jam歌 實現跨代共融

另一名合唱團成員阿貞則指活動令他們增強自信，「以前未試過唱歌，上堂學到高低音、數拍子等音樂知識，而且表演時要拍手踏腳，練到記性及手腳協調。現在我會一路行一路唱，好開心！」阿貞又指活動令她的社交圈子擴闊了，上堂時認識到一班老友記，落堂會一起去玩，最開心是試過跟中學生一同Jam歌。Natalie指他們還有在中、小學舉辦學生與長者學員的課程，讓大家「過兩招」，既令長者重新踏入校園，也令年輕一代認識長者另一面，實現跨代共融！

輕快演繹 明年初踏舞台

賽馬會「耆樂唱一舖」計劃每年有兩次公開匯演，讓參加的長者展示學習成果、分享喜悅。新一輪小型演出《𠵱班「耆」材勁啱Key》將於2024年1月6日假 葵青劇院演藝廳舉行，屆時元州長者鄰舍中心將聯同計劃旗下另外4個中心一同上台表演，互相迸發火花。Natalie指該中心的學員將表演《風的季節》及《人生嘉年華》兩首歌曲，19位參加學員由55歲至83歲，「表演歌曲以輕快勵志歌為主，除咗合唱，仲有人聲敲擊、肢體動作甚至Beatbox。」她提到，當日無伴奏合唱團The Pelicans將任表演嘉賓，一同享受無伴奏合唱之「樂」。

賽馬會「耆樂唱一舖」小型演出《𠵱班「耆」材勁啱Key》

日期：2024年1月6日（六）

時間：下午3時正

地點：葵青劇院演藝廳