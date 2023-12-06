陳健安前十字韌帶完全斷裂　自我安慰仲可以做手術

歌手陳健安（On仔）日前在社交平台貼出膝頭受傷的相片，他當時指已照了X光，幸好骨頭沒有事，但要消腫才可以照MRI（磁振造影）。相隔數天，On仔再在社交平台出post，透露MRI報告已出，證實左腳前十字韌帶完全斷裂，令人擔憂。

身為前香港隊甲組足球員的安仔，繼早前遇交通意外整傷臉後，日前踢波又整傷膝頭，原以為只是皮外傷，但拿取報告時才得悉事態嚴重。On仔在社交網撰文：「一聽到嗰刻好唔開心，想喊出嚟，心諗咁易咩？動作都好平常啫。然後就思考受傷原因，過程當中身邊都會有好多說話令到自己將責任放大同放晒喺自身上，好自責好唔開心，例如年紀大機器壞、訓練唔夠、熱身不足、去完非洲返嚟舟車勞頓唔夠休息等等。自問以上都做足，但當然唔可以排除上述嘅因素。」

On仔表示跟物理治療師討論過，其中一個沒考慮的外在因素，就是場地和球靴，他指聽過不少膝頭受傷的人在仿真草上受傷，On仔寫道：「視乎係第幾代仿真草場，我都唔太識，但我係喺顯田仿真草足球場整親，第一次踢呢個場，着短膠粒釘boot，整親嗰刻覺得隻腳有啲啜住咗喺地，然後膝頭就擺一擺就傷咗。」心情低落的On仔又言：「唉，無諗過人生第一次傷膝條前十字咁就斷晒，係完全斷晒。」

最後，On仔惟有自我安慰，他指職業運動員的口頭禪，都會認為受傷是運動的一部份：「斷咗就多一個選擇就係可以做手術。因為如果唔斷，醫生守則上都冇嘢可以做。」同時亦為自己打氣：「加油！頭半年嘅物理治療一定要聽話，因為直接影響回復番幾多成。」不少圈中好友及網民均留意祝他早日康復。