深田恭子嫁豪門夢碎　趁男友出差香閨密會導演

上月初41歲生辰的日本女星深田恭子，與身家過百億日圓的46歲地產大亨杉本宏之交往5年，一心待嫁的她，前年在男友悉心照顧下克服適應障礙症，一度傳好事近，惟之後卻因她酗酒而傳「分」訊，2人屢傳離合，但有指男方最終也回心轉意。

上月2日，恭子被拍得帶男友到父母家一同慶生，她左手無名指戴上戒指，再傳好事近，但今日（6日）有日媒大爆兩人已分手，報道指雙方於今年9月開始談論婚事，11月拜訪女方父母，原本打算年底前拉埋天窗，沒料到最終分道揚鑣，男方亦親口證實：「分手是事實，其他不便透露，祝她幸福！」女方事務所則回應稱私事交由本人處理。

報道指2人分手疑因杉本宏之不滿恭子與一名男導演過從甚密。恭子4年前主演日本電影《初次戀愛那一天所讀的故事》與該導演所屬的製作公司合作，今年夏天她主演日劇《18／40～兩人的夢想與愛情～》再跟對方合作，劇集開拍前，2人曾被目擊在六本木的酒吧言談甚歡，及至劇集播畢的10月和11月，導演曾單獨到訪恭子香閨，也是她與男友半同居的愛巢，又適逢是男友到紐約公幹期間，有爆料者指該導演曾傳短訊問恭子：「T恤沒問題吧？」似乎是把衣服遺留在女方家，爆料者指：「如果男友看到陌生男人的衣服，不知有何感想？」據悉恭子曾介紹該導演給男友認識，但沒料到他竟然會做出把T恤遺留在她家的事。該導演所屬的製作公司事後回應稱對於員工私事不便回應，該導演之後更個人社交網帳號轉為非公開。

日本網民隨即進行起底，認為與恭子過從甚密的導演極可能便是47歲福田亮介，他與恭子還合作過《請和這個沒用的我談戀愛》、《下剋上考試》等劇，其社交網帳號目前轉為非公開，網民又找到男星橫濱流星曾上載《初》劇煞拜時與福田亮介的合照。