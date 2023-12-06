秋冬護髮必做！擺脫毛躁回復光澤秀髮

秋冬溫度低、濕度變化大，容易令頭髮變得毛躁易打結，嚴重甚至會出現斷髮、開叉等問題，因此轉季除了要注意皮膚的保養，亦需要加強頭髮護理，留意以下三個護髮必做事項，擁有一把光澤亮麗的秀髮無難度。

1.使用兩種不同功能的洗頭水

頭髮狀態會因應秋冬天氣而出現不同問題，一時乾旱毛躁，一時卻頭皮敏感，為了應對頭髮的各種問題，建議家中常備兩種不同功能的洗頭水，最好一種是頭皮清潔功能，例如深層清潔、紓緩鎮靜或控油去頭屑等；另一種可以是保濕滋潤型，可選擇修復損傷、潤澤保濕的洗頭水，能紓緩頭皮乾旱問題，亦應避免使用二合一洗頭水，因單一產品難解決頭髮的多種問題。

2. 頭髮也要保暖

沐浴後的濕髮如果直接接觸冷空氣，髮根的水分會很快就蒸發掉，導致頭髮脆弱胡斷裂，所以可以先用毛巾包裹頭髮，才走出浴室，用毛巾擦掉多餘的水分再吹乾頭髮，最後也別忘記擦上護髮產品。另外，秋冬外出時也需要注意頭髮保暖，建議戴上毛巾和圍巾包裹頭髮，避免接觸冰冷的空氣，這樣更容易打造光澤的秀髮。

3.使用捲髮棒前先用護法精華打底

如果覺得每日使用護髮素、護髮油等產品後，還是覺得頭髮依舊毛躁乾旱，那可以想想自己日常使用捲髮棒或直髮棒前，有沒有先使用護法產品為頭髮打底？捲髮棒的熱力高，對頭髮造成的損傷十分大，但很多人忽略其嚴重性，導致頭髮日漸受損開叉，因此每次捲頭髮前，可以先用滋潤型的護髮油，塗抹在髮尾或頭髮比較乾燥的地方，可以隔絕頭髮與捲髮棒的熱力。此外，也建議每周進行1至2次的髮膜，深層滋潤受損髮絲，回復健康亮澤的狀態。