莫文蔚着30年前旗袍Fit爆　老公詐型曾影全裸照

歌手莫文蔚（Karen）於台北出席「莫后光年」個人展覽開幕記者會。她坦言受到疫情影響已4年未有到過台灣，近年較多時間在歐洲陪伴老公，笑指夫妻二人幾乎未分開超過3天，這次老公也有陪她來台，她甜絲絲地說：「他都不想再分開，尤其疫情過後，他發現工作可以線上遙控，可以調整自己工作時間。」又表示先前為籌備展覽而特意找來多年前的剪報和照片，更大晒當年全裸拍攝的專輯封面，笑指老公一看到她的全裸照即呷醋問她為甚麼會拍不穿衣服的照片？她向老公解釋那時候還未跟他結婚，當然現在絕對不會：「老公是覺得很美，但他自私，只能自己看。」Karen出道至今一直維持弗爆身材，就算要她穿上接近30年前《沒時間》MV中所穿的旗袍也絕對沒難度，她謙虛地說：「感謝父母的基因，我平常吃很多米飯，甜點都照吃，以前1餐可吃3碗飯。」

她表示近年除了有推出新歌，更生了一個寶貝「莫貓寶貝」，是由她一手創作的角色：「她是貓女、超級英雄，有推出漫畫故事、主題曲，多一個人來說這些話，一起支持環保、愛護動物。」另她透露正考慮明年舉辦巡迴演唱會：「但不想太密集地天天飛，每天飛來飛去也不環保，想有更完善的方式來做音樂、演唱會，也想做大型的演唱會，加上有發達科技，可以讓更多人一起參與。」她指一定會有台灣站，興奮表示很想去看看大巨蛋場館：「我還沒進去過，這個新的、更大的場地，不過小巨蛋這麼多年來給我很多很好的回憶。」