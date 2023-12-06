五月天假唱風波隨時遭終身禁唱　阿信首發聲：做好自己

台灣天團五月天近日陷假唱風波，內地多個執法部門均發聲指會調查事件，而事件起因就係有博主針對五月天上海演唱會其中12首歌進行真假唱鑑定，懷疑當中有5首歌經過修飾，引發事件。今日（6日），檢舉五月天嘅博主就發出聲明，堅稱「冇收錢講假話」：「聲明 一點，關於此次風波，我絕沒有收過任何一個平台任何一個公司任何一分錢，如果我說了假話，歡迎各位舉證評論，我都願意按所謂我收的錢『三倍賠償』。」

今日同時係五月天主唱陳信宏（阿信）生日，唔少粉絲紛紛去佢社群帳號送上祝福，佢自己亦發布動態，疑似對粉絲同近日風波作出回應：「盡其在我，做好自己，人生可以很簡單。謝謝你們，愛你們。」

官媒《人民日報》尋日（5日）發出評論文章，提到「某知名樂團」被指12首歌中5首歌唱得「有問題」，並強調「抵制假唱，堅持真唱」是音樂工作者的基本職業操守：「真演唱、真演奏，這是演藝人員的本分。」

其實近年來鮮有歌手因在營業性演出中假唱而被公開處罰，有北京律師許浩表示，如果歌手喺演唱會中假唱屬於違法行為，呢種行為涉嫌消費欺詐，觀眾可以要求主辦方「退一賠三」。 一旦被認定為假唱，涉事歌手可能面臨不同程度的行業聯合抵制，情節嚴重的可能會被「終身禁唱」，即令「#律師稱若五月天假唱可能會被終身禁唱#」話題登上熱搜榜第一名。根據內地《營業性演出管理條例》第28條指出，表演者若假唱就係「欺騙觀眾」，且依據該條例第47條，假唱者將會被罰人民幣5萬元以上、人民幣10萬元以下罰款。上海文旅局亦回應表示：「需要一定時間調查。」

廣東一律師事務所主任柯曦亦表示，根據《營業性演出管理條例實施細則》規定，只有喺營業性演出中嘅假唱，先會受到行政部門規制。某些非營業性演出使用錄音，其目的可能係為保障更好演出效果、降低大型晚會調度難度，則不受此限制。