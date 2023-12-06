【簡潔生活學】獨自享用下午茶

近年日本女性有一種生活趨勢：獨活（ソロかつ），這個詞是來自Solo，即是一個人進行各種生活體驗或活動，例如：一個人BBQ、一個人去太空館、一個人去浸溫泉等等，她們選擇這種生活，是希望盡情享受一個人的時光，不用理會或顧慮別人的想法，正如林家謙也有唱：「一個人原來都可以盡興……乾一罐的汽水，呼出嘆息，快樂懶說明 No~」

2021年就有套日劇《獨活女子的守則》，是改編自日本作家朝井麻由美，以獨活為主題的書籍。由於劇集大受歡迎，今年更推出了第三季，而第二季第一集講到女主角五月女惠（由江口德子飾演）生日當天，為了犒賞自己，預訂了一間高級酒店的英式下午茶，對於這個體驗她非常期待。剛巧我曾修讀英國禮儀課程，所以對享用下午茶這一幕很有共鳴，也想起了某次在本港享負盛名的五星級酒店享用Afternoon Tea時發現未夠正規，擺放鬆餅的位置也錯了，未知是一時大意，還是有其他原因。

講起下午茶，經常聽到女士們說要去酒店歎High Tea，但其實High Tea是英國工人階級的下午茶，主要吃麵包、肉類以補充體力。若然是指比較高級的「茶敍」，那應該是Afternoon Tea才對。傳統上會將輕食放在三層架上，最下層是鹹點，例如迷你三文治、多士，中間是英式鬆餅，至於頂層是小蛋糕、果撻等這類甜點，享用時要由下至上、鹹至甜順序吃，有些比較高級的食府，更會提供香檳。

另一款較少聽到的是Cream Tea，別誤會是忌廉＋茶，而是食物以鬆餅為主，並配以Clotted Cream或果醬享用。

傳統上，Afternoon Tea都是貴族們的社交活動，不過女主角五月女惠，抱獨活主義，所以選擇一人歎下午茶，毋須應酬，可以自在地專注在味蕾之上，對於不愛社交的吃貨族，必定很羨慕。

Profile：Kitty Wong

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