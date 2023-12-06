新劇飾演指揮家　李英愛唔怕同《貝多芬病毒》比較

韓國女星李英愛主演的新劇《大指揮家：弦上的真相》將於12月9日首播，她今日（6日）與李茂生、金榮在和黃寶凜星出席發布會。

劇集講述藏有秘密的女指揮家在揭開管弦樂團內的謎團時，逐漸接近關於自己的真相，飾演女指揮家「車世音」的李英愛談到決定接拍《大》劇的原因時表示：「我選擇這部劇集的原因是音樂，雖然有關於古典音樂指揮家的電影，但到現在好像沒有韓劇是講述女指揮家的故事，所以作為演員的我很想挑戰，故事內容也非常有趣，而且很想跟導演和演員合作。」

男星金明敏在2008年播出的人氣韓劇《貝多芬病毒》中飾演指揮家，令觀眾留下深刻印象，問到會否擔心觀眾拿兩部劇集作比較，李英愛表示：「這已經是很久之前的劇集，在這段時間很少有劇集講及指揮家和古典音樂，雖然《貝》劇是非常好的作品，但我也很有信心，製作團隊和演員們都做得很好，大家可以多多期待。」

而李英愛飾演的「車世音」除了是指揮家，同時亦是一名小提琴家，所以她特別接受了指揮和小提琴特訓：「在劇集初段和尾段都有拉小提琴的戲份，所以特別請人介紹我跟朴真熙老師學拉小提琴，其他演員也有一起練習，假如沒有他們的努力，這部劇集絕對不可能完成，黃寶凜星和我一起通宵排練，努力得連專家都驚嘆。」