宣布孖馮允謙開騷　陳凱詠自爆曾日食9碗飯

歌手馮允謙（Jay）和陳凱詠（Jace）今日（6日）舉行記者會，宣布明年1月19日假會展舉行音樂會，「雙J」在台上互送「練功秘笈」，Jay知道Jace喜歡吃飯，便獻上一碗印有白飯的咭，不過Jace笑言：「依家已經食唔番9碗飯，最多一碗。」

而Jace則兩度邀請Jay跳舞，但Jay都即場拒絕，他事後尷尬表示：「我跳舞真係唔叻，Jace咁耐先開一次騷，畀佢跳多幾隻，我唱歌得喇！（唔一齊跳？）畀我諗吓先啦，好大壓力呀！」Jace笑言：「咁我跳埋你嗰份，仲可以跳你啲歌，不過我都會畀心機練好啲歌，要好似Jay唱得咁好聽。」

Jay亦十分好奇身形纖瘦的Jace如何食9碗飯？Jace表示：「嗰陣細個標高，去宿營時啲同學去打波，我又唔鍾意，咁食飯時有桶飯喺到，又好多餸，就係咁食。不過我發育時長期食3、5碗飯，只係當時最高峰食9碗，但依家唔得喇，一忙就冇胃口。」身旁的Jay則自爆：「我成日都肚餓，要餓住咁做嘢，因為一食嘢就會腫。（你都大食？）我可以食晒一個大pizza，但做呢行要保持身形，同事都叫我要食少啲。」Jace即安慰他：「唔緊要，我哋做完騷去慶功。」