《新聞女王》做得好以為口才都好　李施嬅擔心上綜藝

藝人李施嬅和歌手鄭融今日（6日）出席護膚品牌活動。李施嬅表示最近工作繁忙，壓力很大，導致睡眠不足：「好開心劇集《新聞女王》回響咁好，完全冇諗過，尤其係內地，劇集幾乎每日都會上熱搜，所以近排內地或香港都有好多宣傳活動，嚟緊又有『胡說八道』演唱會，壓力真係好大。」她指明天將要飛往北京出席《新聞女王》戲集慶功宴，屆時還會接受多家媒體和雜誌的採訪，並參與一些品牌的商演活動。之後她還要前往美國開演唱會，行程非常緊湊，她透露所有行程都安排得密密麻麻，已經推掉了很多工作。

由於工作過於繁忙，李施嬅稱已有兩星期未有時間綵排演唱會：「好彩我開頭練得好足，不過有兩星期冇練所以都要搵時間再練吓。」至於聖誕節，李施嬅表示會在加拿大過：「我係美國登台完之後有一個會要係加拿大開，之後又要即刻飛返香港，又有另一個內地節目要做。」透露最近受到多個綜藝節目的邀請，正在協商出席安排，又表示《新聞女王》讓觀眾誤以為她口才很好，實際上並不是，因此她擔心能否應付多個綜藝節目。

至於鄭融稱現正忙於籌備新歌，指由今年開始六月直到明年一月尾都會在內地開辦首個巡迴音樂會，自言很開心可以經常在內地見到香港的歌手朋友。而上月為慶祝生日，她孖四位中學好友到泰國旅遊，有傳她與潘家鏗（Edwin Pun)外遊同住酒店房，鄭融解釋二人雖然是同住一間房，但並不是情侶關係，男方甚至已有女友：「我哋係中學同學，如果有留意我哋社交平台就知我同佢得閒都會見面去玩，大家雖然係同一間房，但有啲相影咗出嚟都係有兩張單人床，我哋真係好好朋友（唔驚人誤會？）唔驚，大家都知我哋係好朋友（有冇機會發展？）應該冇機會。（對方女朋友會唔會嬲？）因為大家好好朋友，所以唔需要諗咁多。」透露自己很喜歡吃泰國菜，在旅遊中不斷地吃。

一向甚少拍劇的她於無綫劇集《叠影狙擊》登場客串，她劇中寸嘴態度配以不屑表情相當到位，獲網民一致留言好評，鄭容表示多謝大家支持，又指以前有和林德信一同參與演戲的課程，自身對於演戲亦感與趣：「我自己好少演戲，機會本身就唔多，所以希望一有機會就捉住，盡量做得好啲，今次呢個角色都好特別，事前亦都做咗好多工夫。」亦指非常感謝監製及梁靖琪陪她事前做準備，透露她有份演出的ViuTV新劇集《法與情》亦即將播出。