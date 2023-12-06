Ocean Community　「浮」華水上行宮

受氣候變化影響，海平面持續上升，沿海地區有可能變成澤國，如何應對未來的潛在危機？這給一眾具前瞻性的設計師，提供了發揮創意的契機。正如今次介紹的非凡概念「Ocean Community」，既可作為度假遊艇，亦可形容為漂浮居所，獨特的「4+1」構思，有利內部布置變得靈活，令四海為家的生活更具可行性。

獲獎設計

由波蘭裔設計師Vojtek Morsztyn發表的「Ocean Community」，旨在為海平面上升所帶來的威脅，給出化危為機的方案，嘗試把海洋變成宜居空間，並曾贏得著名的紅點設計大獎（Red Dot Design Award in Transportation / Other Transportation Design）！

從預想圖所見，「Ocean Community」由4個獨立的漂浮屋（也可稱為遊艇）和一個對接平台組成。前者貌似一個個太空艙，內部分爲兩層，面積約48平方米，可入住兩個人，上層為休息區，包括睡房與浴室，下層則為客、飯廳，其設施跟一個住宅單位無異。

自給自足

另外，這些漂浮屋可實現一定程度上的自給自足！首先，頂部採用封閉式設計，可更好地應對日曬雨淋，並裝嵌了太陽能電池板，為屋內設施提供永續能源；與此同時，雨水可以透過排水系統隔離，也可以被收集並輸送至地板下的過濾系統，再轉化為飲用水；其次，漂浮屋的表面安裝了大面積落地玻璃窗，方便欣賞海景之餘，也有利採光，減少照明需要，從而降低耗電量，而側面的「X」形輪廓，則可遮掩部分室內環境，確保住客的私隱，體現了設計師對細節處理一絲不苟。

安排周到

至於跟漂浮屋對接的平台，被固定於海底，有助於穩定水流。它相當於一個小社區內的公共社交空間，又是整項構思的中心點，可為4個單位提供淡水、電力和回收廢物。順帶一提，各個漂浮屋於大部分時間都是處於靜止狀態，當住客需要其他服務，可通過應用程式發出請求，它就會在水上移動，再與「Ocean Community」的中心點連接，讓住客享用洗衣、購物、交通、娛樂等不同設施，安排周到。據設計師預期，這項構思希望於2035年實現，而每間漂浮屋的成本有可能低至15萬英鎊（約148萬港元）！