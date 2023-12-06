節日甜絲絲　糕餅迎佳節

聖誕佳節將至，各大糕餅及連鎖店紛紛推出應節蛋糕美點，讓大小朋友可以趁機擦個夠之餘，讓甜絲絲滋味滿足味蕾，愉悅過節！

繽紛杯子蛋糕

聖誕派對當然少不了的骰又口味多多的杯子蛋糕！Twelve Cupcakes趁佳節將至，推出全新6款杯子蛋糕及3款曲奇的聖誕限定款式，包括聖誕花、浪漫聖誕樹、雪花喜歡藍、聖誕帽子、噢！我的雪人溶了及雪地薑餅人，杯子蛋糕提供普通裝和迷你裝選擇子蛋糕及曲奇聖誕系列。而即日起至12月15日於網上或門市訂購聖誕Party Set，更享早鳥優惠低至8折，以及獲贈巴斯克蛋糕1件，抵！另品牌今年與癲噹合作，粉絲於即日起於品牌門市消費滿指定金額，即獲送癲當珍藏卡1張，而儲齊6張珍藏卡更可到門店換領癲噹大襟章（數量有限，送完即止）。另外，品牌的巴斯克蛋糕更設網上限時優惠，全新的黃金芝士軟心巴斯克蛋糕於即日至12月15日期間，於網上訂購（需5天前訂購）門市自取即送現金券，除開低至幾十元便可以歎到巴斯克蛋糕，筍！

萌趣甜滋味

夢幻好玩元素

本地朱古力品牌龍島今個聖誕就以夢幻樂園為主題，帶來12款聖誕朱古力、曲奇禮盒及精緻禮籃，還有多款聖誕蛋糕系列，好似快樂小象Jovial Jumbo（藍莓忌廉芝士朱古力蛋糕）和閃爍星辰Glittering Spark（士多啤梨法式布丁麻糬紅絲絨蛋糕），以及可愛造型的件裝蛋糕包括栗子杧果慕絲蛋糕、紅桑子乳酪慕絲蛋糕、黑加倫子雲呢拿慕絲蛋糕和朱古力榛子慕絲蛋糕等。於即日起至12月26日期間，會員選購「快樂小象Jovial Jumbo」可享85折優惠呢！至於品牌人氣的朱古力也有不少應節選擇，好似「奇幻馬戲團雜錦朱古力禮盒」、忘憂木馬雜錦禮盒等等。

小食倒數禮盒

本地老字號餅家奇華素來出品緊貼潮流，一點也不老土，為迎接普世歡騰的聖誕節，品牌首次推出「迪士尼米奇與好友系列聖誕倒數禮盒」，以及「迪士尼米奇與好友系列聖誕小食禮盒」及「聖誕小食禮盒」。當中的倒數禮盒可以說是聖誕月曆的變奏版，有14個不同圖案的小盒子，內藏多款系列的小食，包括鳥結糖、蝴蝶酥、曲奇及果味金酥，即日至12月25日於指定分店限量發售；此外，於即日至12月15日期間，於分店及網店選購迪士尼系列更可享85折優惠呢！而兩款小食禮盒就分別以紅及綠的節日顏色為主調，盛載住多款特色小食，前者有鳳梨金酥、小紅莓金酥、蝴蝶酥、士多啤梨味曲奇等，後者則有薑味曲奇、杏仁粒朱古力薄片及特濃朱古力蛋卷等。

特調雞尾酒

人氣連鎖咖啡店星巴克於佳節帶來全新的Starbucks Reserve Mixology Bar，推出一系列精品咖啡或茶為主題的雞尾酒，帶來別開生面的「朝啡夕酒」體驗。於指定分店以精品咖啡或茶為引，配合咖啡大師在配酒上的專業知識，調製出7款特調，包括冷萃咖啡莫希托、特濃咖啡馬天尼、氈酒湯力特濃咖啡、爆谷氈酒特濃咖啡、粉紅氈酒沙沙、橙酒冰搖特濃咖啡和冷萃咖啡古典雞尾酒。品牌亦推出造型別致的聖誕樹布朗尼和聖誕薑餅人，佐酒或咖啡都非常匹配。此外，由12月7日起連續三星期，連星期四至六下午4時至7時，大家還可以享「買一杯，另一杯5折」的Happy Hour優惠呢！

冬日特色蛋糕

本地蛋糕名店THE BAKERISM今個聖誕帶來兩款節日限定蛋糕及一款冬日限定的慕絲蛋糕，分別是愛爾蘭威士忌及朱古力咖啡味的聖誕樹蛋糕、開心果日本草莓聖誕蛋糕的聖誕忌廉蛋糕，以及經典慕絲蛋糕的冬日交響曲。當中的聖誕忌廉蛋糕更是品牌經典的北海道忌廉蛋糕的變奏版。雲呢拿味北海道忌廉外層塑造成雪地般，配以開心果味北海道忌廉的聖誕樹唧花，飾以紅白綠色、金色小珠、黃色星星，在「雪地」上特別搶眼。而「雪地」內是紅與綠色澤的蛋糕，以開心果及年末當造必吃的日本草莓作主題，並有抹茶海綿蛋糕、開心果北海道Nakazawa忌廉、新鮮日本草莓果肉、紅果子脆脆朱古力醬及開心果醬，香甜平衡，滋味得很！